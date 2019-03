Seit 108 Tagen sitzt der renommierte Kriegs- und Krisenreporter Billy Six (32) in Venezuela in Haft. Jetzt soll der Berliner Journalist, der für die liberal-konservative ›Junge Freiheit‹ von den Brennpunkten der Weltpolitik berichtet, in Caracas vor ein Zivilgericht gestellt werden. Derweil gerät die Bundesregierung immer mehr unter Druck.

Seit einem Vierteljahr vergeht für die Eltern Ute und Edward (»Eddy«) Six aus Neuenhagen bei Berlin kein Tag ohne Sorgen, ohne ängstliche Blicke auf das Telefon. Am 19. November 2018 erfuhren sie, dass ihr Sohn in Venezuela unter dem Vorwand der angeblichen Spionage verhaftet wurde. Tatsächlich aber, weil Billy im mutigen Kampf der venezolanischen Bevölkerung gegen die linke Diktatur des Maduro-Regimes recherchierte.

Schnell begriffen die verzweifelten Eltern: Der Bundesregierung, die im Fall des in der Türkei inhaftierten Deutschenhassers und ›Welt‹-Reporters Deniz Yücel (45) keine Woche brauchte, um in Ankara diplomatisch vorstellig zu werden, war das Schicksal ihres Sohnes egal. Vielleicht, weil er für das »falsche« Medium arbeitete?

Den ganzen Artikel können Sie hier nachlesen.

***

Dieser Blog gibt denen eine Stimme, die die Mainstreammedien gar nicht oder nur selektiv zu Wort kommen lassen, sie gar dämonisieren. Wenn Sie uns unterstützen wollen, freuen wir uns sehr. Mit zwei Klicks geht das hier:

PAYPAL

… oder auf Klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: PP