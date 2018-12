Der Blick nach Frankreich, das sich am Rande eines Bürgerkrieges befindet, hat vergessen lassen, dass die Proteste der „Gelben Westen“ schon seit Tagen auch auf Belgien übergreifen.

Der Twitter-Account „Hartes Geld“ veröffentlichte heute ein Video mit Bildern von letzter Nacht aus Brüssel, wo sich die Demonstranten vor allem vor der Haustüre der EU versammeln. Dazu der Account: „Jetzt geht’s auch in Brüssel los! Die EU wird als weitere Erfolgsstory des Sozialismus‘ in die Geschichte eingehen. Die Bilder am Ende gleichen sich immer.

Ein Demonstrant: „Dies ist keine Demokratie mehr. Wir sind in totaler Sklaverei. Wir sind Sklaven. Wir arbeiten, damit sie wie Könige leben können. Das ist nicht normal!“