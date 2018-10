(Gastbeitrag) Aktuell sorgen sich viele Bürger in Deutschland um Ihre Zukunft. Ist meine Rente sicher, wie lange wird es unseren Sozialstaat noch geben. Wie schütze ich mich vor steigender Kriminalität oder der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank?

Des Deutschen liebste Anlageklasse, das Sparbuch bei der Ortssparkasse bringt inflationsbereinigt nur noch Negativzinsen. Viele Deutsche wechseln deshalb in Fondsparen, Social Trading oder ETFs. Aber hier lauern die Risiken des internationalen Finanzmarktes. Auch Gold als Inflationsschutz genießt weiterhin großes Vertrauen. Aber dennoch sind viele Deutsche auf der Suche nach gänzlich neuen, um nicht zu sagen „disruptiven“ Anlageklasse. Eine davon ist: Spenden an die AfD als Investition in die Zukunft.

Die Vor- und Nachteile dieser Anlageform sowie eine vereinfachte charttechnische Analyse möchten wir Ihnen heute vorstellen.

Die Vor- und Nachteile der Anlageform AfD

Die Vorteile von Parteispenden sind schnell erläutert. So werden Spenden an politische Partei nach §34g EStG besonders steuerlich gefördert. Jeden gespendeten Euro an die AfD kann man bis zu einer Obergrenze von 1.650 € für Alleinstehende und 3.300 € für Ehepaare steuerlich zu 50% absetzen. Für jeden Euro erhält man also bei der nächsten Steuererklärung 50 Cent zurück. Aber es kommt noch besser. Die AfD erhält zusätzlich 0,45 €/Jahr für jeden Euro, den sie als Zuwendung durch erlangte Spenden erhalten hat.

Zudem gilt: die AfD erhält nur soviel staatliche Parteienförderung, die ihr durch die Stimmen bei Wahlen zusteht (pro Stimme 0,83 Cent), wie sie selbst also meist durch Spenden erwirtschaftet. Da die AfD weniger Spenden einnimmt, als ihr durch Wahlen zustände, verfallen jedes Jahr Millionenbeträge, die dann an Nahles, Merkel und Anton Hofreiter-Vereine gehen. Jede Spende bedeutet also weniger Parteienförderung für die Altparteien.

Die Rendite stimmt

Für 100 gespendete Euro erhält die AfD aktuell defacto 200 Euro und der Spender erhält 50 Euro zurück. Eine einmalige Chance, die in die Zukunftsfähigkeit Deutschlands investiert wird und langfristig eine gesamtgesellschaftliche Rendite abwirft.

Die Rendite stimmt, aber auch charttechnisch steht die AfD glänzend da. Bei der Charttechnik werden Aktienkurskurven analysiert und aus psychologischen Mustern Prognosen für die Zukunft abgeleitet. Mit dem Überschreiten der 18% Schwelle (Umfrage INSA am 01.10.2018, Wert AfD 18,5) sehen wir eine stabile Aufwärtsbewegung für die kommenden Monate bis mindestens zur Europawahl. Mit der aktuell verstetigten Aufwärtsbewegung könnten auch die psychologisch wichtigen Widerstandszonen im Bereich der 20% Marke in den nächsten Monaten fallen. Es handelt sich hier nach unserer Auffassung eindeutig um ein Kaufsignal, welches Investoren besonders vor der Bayernwahl und der Hessenwahl wahrnehmen sollten.

Investitionen könnten durch zeitnahe Spenden an die Landesverbände in Bayern und Hessen getätigt werden, damit diese noch in den Landtagswahlkampf investiert werden können. Es bieten sich aber auch Modelle ähnlich einem Sparplan an. Hier können regelmäßig Beträge z.B. 25 Euro im Monat an die Partei gespendet werden.

Aber kein Investment ohne Nachteile und Risiken

Bei Ihrer nächsten Steuererklärung erhalten sie zwar 50% ihrer Spende zurück. Die anderen 50% müssen sie allerdings abschreiben. Von den langfristigen Vorteilen werden Sie anteilshalber als Mitglied an der deutschen Bevölkerung profitieren. Dies bedeutet es gibt erhebliche Trittbrettfahrer Effekte, weil auch Grünenwähler in Zukunft von einem geretteten Sozialstaat, sinkender Kriminalität oder sinnvoller Energiepolitik profitieren könnten.

Zudem gibt es auch charttechnische Risiken. Insbesondere Reden vom thüringischen Landesvorsitzenden Björn Höcke haben in der Vergangenheit zu stärkeren Kursrücksetzern geführt. Auch könnte eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu einer Trendumkehr führen und über eine eingeschränkte Koalitionsfähigkeit der AfD die Wahrscheinlichkeit für gesamtgesellschaftliche Renditen erheblich schmälern. Insgesamt scheint die AfD hier aber gut aufgestellt und in der Lage, etwaige Risiken aktiv zu minimieren.

