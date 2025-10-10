„Antifa“ brennt ehemaliges Jagdschloss der Fürsten von Thurn und Taxis nieder

Das ehemalige Jagdschloss der Familie Thurn und Taxis in Donaustauf liegt in Schutt und Asche — und mit ihm auch ein Stück unseres kulturellen Gedächtnisses. Wer die Brandstifter feiern oder ihre Tat relativieren will, steht nicht auf der Seite des Rechtsstaats, sondern auf der Seite der kulturellen Barbarei. Wer Gebäude abfackelt, ist nur einen Schritt davon entfernt, seine Gewalt auch gegen Menschen zu richten.

Bei der von Linksradikalen und Linksextremisten genutzten Plattform Indymedia, 2017 vom deutschen Bundesinnenministerium verboten, ist ein Bekennerschreiben der Antifa aufgetaucht, das von den Behörden geprüft wird. Dabei handelt es sich um ein politisches Statement, das Gewalt als legitimes Mittel zur Durchsetzung einer linken Gewaltherrschaft verklärt. Wurden die Linksextremisten von einem ARD-Podcast angestiftet, in dem gegen Fürstin Gloria von Thurn und Taxis gehetzt wurde?

Wer Gebäude anzündet, bedroht Menschenleben, zerstört Eigentum und untergräbt die zivilisatorischen Regeln, die das Zusammenleben schützen. Das ist keine „legitime Widerstandsform“, sondern Terror.

Hier können Sie weiterlesen: Die Antifa auch in Europa stoppen!