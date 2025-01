(David Berger) Auf X springt ein als „klügster Mensch der Welt“ geltender Südkoreaner mit dem Namen Dr. Younghoon Kim mit IQ 276 Elon Musk bei und unterstützt dessen Wahlempfehlung für die AfD.

Update 16.01.25: Der unten stehende Artikel wurde im Vertrauen darauf geschrieben, dass Elon Musk, Naomi Seibt und Alice Weidel, die den Tweet von Dr. Kim geteilt hatten, sowie die „Berliner Zeitung“, die darüber zustimmend berichtet hatte, vorher dessen Identität usw. gecheckt hatten.

Nun sind Zweifel an dessen Person aufgetaucht. Die „Berliner Zeitung“ schreibt nun: „Zweifel an AfD-Unterstützung des „schlausten Mannes der Welt“: Erst jubelte Weidel, dann löschte sie den Post. Der laut IQ-Wert angeblich schlauste Mann der Welt ruft zur Wahl der AfD auf. Parteichefin Alice Weidel freut es. Dann ist ihr X-Post verschwunden … Es mehren sich die Zweifel, ob es den „schlausten Mann der Welt“ aus Korea wirklich gibt. Das CDU-Mitglied Manuel Schwalm fragte Weidel auf X direkt, wieso sie ihren Post gelöscht habe und ob die Person wirklich existiert.“ (Quelle)

***

Auf X schreibt er: Elon Musks Unterstützung für die AfD (Alternative für Deutschland) ist seine persönliche Meinungsäußerung, und niemand sollte sie einschränken oder verbieten können. Der Versuch der EU, dies als illegale Einmischung zu bezeichnen, verstößt gegen die Grundprinzipien der Demokratie und der Meinungsfreiheit.

1) Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist eines der wichtigsten Rechte in einer demokratischen Gesellschaft. Jeder Bürger hat das Recht, seine politischen Überzeugungen frei zu äußern, und das gilt auch für Personen des öffentlichen Lebens und Geschäftsleute. Elon Musk drückt lediglich seine persönliche Meinung aus, indem er die AfD unterstützt, und er handelt innerhalb der Grenzen, die das Land und das politische System, dem er angehört, zulassen.

2) Die EU als Verteidigerin der Demokratie sollte eine unnötige Einmischung in die Innenpolitik ihrer Mitgliedsstaaten vermeiden. Die Rolle der EU ist es, Gesetze und Standards zu setzen und sicherzustellen, dass die Mitgliedsländer diese befolgen, und nicht, sich in die politischen Meinungen einzelner Menschen einzumischen. Die AfD ist eine legal agierende politische Partei, und sie zu unterstützen ist eine Frage der persönlichen Meinungsfreiheit.

3) Wenn die EU versucht, Elon Musks Unterstützung für die AfD zu regulieren, wäre das ein klarer Verstoß gegen die Redefreiheit, ähnlich wie Hitlers Kontrolle der Medien. Hitler kontrollierte die Presse und nutzte verschiedene Methoden, um gegenteilige Ansichten zu unterdrücken. Die heutige Redefreiheit muss ein Ergebnis der Abkehr von einer solchen unterdrückerischen Kontrolle sein. Eine derartige Einmischung würde das Fundament der Demokratie erschüttern und den freien Austausch von Ideen und die politische Vielfalt behindern.

4) Die EU zentralisiert zunehmend ihre Macht, was zu einer strengeren Regulierung der Redefreiheit und der Privatwirtschaft führt. Dieser Trend ähnelt einem kommunistischen Kontrollsystem wie in Nordkorea und schränkt die Möglichkeiten von Einzelpersonen und Unternehmen ein, sich frei zu entfalten und zu entwickeln. Die Politik der EU tendiert zu einem sozialistischen System, das auf dem Erbe des Kommunismus beruht, was letztlich dem Kapitalismus der freien Marktwirtschaft schadet. Übermäßige Regulierung und politische Einmischung können das wirtschaftliche Potenzial Europas einschränken und es in eine zentralistische, autoritäre Richtung drängen.

● Elon Musks Unterstützung für die AfD ist seine persönliche politische Entscheidung. Der Versuch der EU, sich darin einzumischen, ist eine ungerechte Verletzung der Demokratie und der Meinungsfreiheit. Die zunehmende Zentralisierung der Macht und die übermäßige Regulierung durch die EU bedrohen den freien Markt und die legitimen kapitalistischen Prinzipien in Europa. Deshalb müssen wir das Recht eines jeden auf freie Meinungsäußerung respektieren, und eine übermäßige politische Einmischung sollte niemals zugelassen werden.

Weidel zeigte sich auf X erfreut angesichts der Unterstützung: „Er hat verstanden, warum es wichtig ist, die AfD zu wählen: Der offiziell als „intelligentester Mensch der Welt“ geführte Dr. YoungHoon Kim unterstützt die AfD. Vielen Dank für Ihre Unterstützung“.

He has understood why it is important to vote for the AfD: Dr. YoungHoon Kim, officially recognized as the ‘most intelligent person in the world,’ supports the AfD. Thank you for your support, @yhbraynkimiq!

Er hat verstanden, warum es wichtig ist, die AfD zu wählen: Der… pic.twitter.com/s8jGOO10Cs

— Alice Weidel (@Alice_Weidel) January 15, 2025