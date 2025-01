Wahljahr 2025: Bereiten Sie sich auf Hausdurchsuchungen vor!

Das neue Jahr beginnt mit alarmierenden Entwicklungen: Hausdurchsuchungen wegen Meinungsdelikten werden immer häufiger – und der repressive Staat schreckt vor nichts zurück. Daher haben gleich zwei alternative Medien, der „Deutschlandkurier“ und „Tichys Einblick“ zu Jahresbeginn bekannte Anwälte befragt, was zu tun ist, wenn es einen trifft…

Ob willkürlich beschlagnahmte Datenträger oder frühmorgendliche Razzien – Bürger fühlen sich ohnmächtig und sind oft schlecht vorbereitet.

Doch genau das darf nicht passieren: Informieren Sie sich jetzt, wie Sie Ihre Rechte wahren und sich auf solche Szenarien vorbereiten können. In dieser aktuellen DK🇩🇪-Ausgabe von „Recht Aktuell“ gibt der national-konservative Strafverteidiger Dubravko Mandic (Freiburg) Ratschläge zum Thema Hausdurchsuchungen.

In jedem Fall klagen. Auch wenn es viel Geld kostet

Tichys Einblick hat den Star-Strafverteidiger Thomas Tschammer befragt: Wie verhält man sich richtig? Was muss man tun? Was darf man tun? Was sollte man unter allen Umständen vermeiden. Was sind Ihre Rechte – und was passiert danach. Eiserne Regeln für Durchsuchte – und der eine und andere Tipp wie man korrekt den Schaden möglichst gering hält. Sein Motto: „Nichts sagen, Pokerface!“

Thomas Tschammer ist Pflichtverteidiger von Prinz Reuss, dem angeblichen Kopf der Reichsbürger. Er rät: In jedem Fall klagen. Auch wenn es viel Geld kostet – wir müssen uns dem übergriffigen Staat entgegenstellen.