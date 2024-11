Es muss leider alles noch viel schlimmer werden

(David Berger) Zur totalitären Regenbogen-Ideologie, dem deutschen Altparteien-Kartell und seinem gestörten Verhältnis zu Demokratie und Gewaltenteilung, zur unsäglichen Kriegstreiberei, zur katholische Kirche und vielleicht auch ein bisschen zu sehr über persönliche Niederungen in meiner Biografie hat mich der RT-Journalist Gert Ewen Ungar befragt.

Entstanden ist dabei an dem vielen Kollegen und Freunden bekannten PP-Dinnertisch ein eher lockeres, wie es genauso in vertraulicher Runde hätte stattfinden können. Nur dass ich dann nicht ganz so viel geredet hätte …

Anmerkung: Das Gespräch wurde vor dem Auseinanderbrechen der Ampel-Koalition aufgezeichnet.

Inhalt: 01:00 Persönliche Homosexualität 15:00 Organisierte Homosexualität 20:00 Russenhass und Kindergärten 27:00 Demos gegen Russland, eine Reise nach Russland 29:00 „Gute“ Homosexuelle 30:00 Regenbogenfahnen und Ukraine-Flaggen 34:00 Horte der Meinungsfreiheit 40:00 Regierungswechsel ist auch keine Lösung 33:00 „Was ist mit den Leuten passiert?“ 45:30 War die Wiedervereinigung ein Fehler? 50:00 Harris über Trump, Trump über Harris: „Voll doof!“ 53:00 Darf man das? 53:30 Der Job des neuen Bildungsministers 58:30 Wurzeln oder: Integration, aber wohin? 01:03:00 Geht mit Russland noch was? 01:09:00 Ist der letzte Krieg zu lange her? 01:10:30 Bringt Trump Frieden nach Europa? 01:15:00 Was sollte nach der Ampel kommen? 01:18:00 Ab durchs Tal! Direkt-Link: https://jr8brl.podcaster.de/download/…