Anschläge auf katholische Kirchen in Frankreich werden immer häufiger

(David Berger) Zu Beginn dieser Woche wurde die Kirche der Unbefleckten Empfängnis in Saint-Omer in Frankreich von einem Feuer heimgesucht, das einen großen Teil des Kirchengebäudes zerstörte. Die église de l’Immaculée conception ist nur eines von vielen katholischen Gotteshäusern, die seit dem Aufsehen erregenden Brand von Notre Dame durch ein Feuer zerstört wurden. Dazu kommen zahllose andere Attacken auf katholische Heiligtümer.

Nach Angaben der Behörden brach das Feuer in den frühen Morgenstunden des 2. September gegen 4.00 Uhr in der Sakristei aus.

Unter Lebensgefahr betrat Pater Sébastien Roussel die Kirche, um das Allerheiligste aus dem Tabernakel vor den Flammen zu retten. So sah die Kirche vor dem Brand aus:

Church of the Immaculate Conception in St Omer was set on fire and the bell tower collapsed. The suspect is known to the courts for other fire attacks and seems to act out of ideology.

Violence and destruction are not ideas, on contrary, they are the worthship of nothingness pic.twitter.com/Hsj9KaieHs

— Barbara Brenet (@BarbaraBrendt) September 3, 2024