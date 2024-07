Hochstaplerin & Luxusgöre: Die Wahrheit über Baerbock

Peter Hahne in Hochform – vielleicht eine seiner genialsten Reden, in denen er mit Annalena Baerbock & anderen in kluger und lustiger Weise abrechnet…

Mehr zu Peter Hahne auf PP hier.

„Ist das euer Ernst?!: Aufstand gegen Idiotie und Ideologie“

… ist der Titel des aktuellen Buches von Peter Hahne, das seit seinem Erscheinen die Bestsellerlisten anführt.

„Was ist los in unserem Land?“ fragt sich Hahne darin: Schüler können nicht mehr lesen und schreiben. Wer sich für Diplomatie einsetzt, gilt als Verräter. »Gendergerechte« Sprache im Zug und auf Beipackzetteln, aber nicht genug Medikamente und keine funktionierende Bahn. Wir sollen blechen für Prunk-Kanzleramt oder Politiker-Protz-Fotos. »Corona« bleibt unaufgeklärt. Warnhinweise für »Otto« oder »Harald Schmidt«, als wäre das Volk blöd. Und der Fußball ist nur noch Weltmeister queerer Hochmoral.

Überall Haltung statt Leistung. Ja, ist das euer Ernst? Peter Hahne entlarvt den Schwachsinn. Wie immer mit Hirn, Herz und Humor. Sein Markenzeichen: Klartext.

Hier bestellen:

