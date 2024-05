Polit-Show: Die AfD wurde von Meloni, Le Pen und Orban geopfert

Die Distanzierung von Maximilian Krah hat der AfD nicht geholfen. Die konservative ID-Fraktion („Identität und Demokratie“) im Europäischen Parlament hat soeben mit deutlicher Mehrheit den Ausschluss aller Abgeordneten der AfD beschlossen.

Was nach einer Katastrophe für die AfD klingt, ist es auf den ersten Blick auch. Aber was wäre eine AfD noch wert gewesen, die das Thema Remigration aufgegeben, sich an einer Ausweitung des Ukrainekriegs hin zu einem Dritten Weltkrieg beteiligt und zur Verteilung deutscher Steuergelder in der ganzen EU geschwiegen hätte?

Krah und Bystron wurden bereits geopfert. Doch all das konnte die neue EU-Frauenallianz unter der Ägide von der Leyens nicht beschwichtigen: Für die starken Frauen der europäischen Rechten, Giorgia Meloni (Regierungschefin in Italien) und Marine Le Pen (bewirbt sich in Frankreich um die Macron-Nachfolge) sei die AfD-Chefin Weidel „keine Gesprächspartnerin mehr. Sie haben sie verstoßen.“ – so die Bildzeitung.

In diesem Zusammenhang sie hier der unbestechliche Journalist Stefan Magnet zitiert, der zu den Hintergründen anmerkt:

Eine Polit-Show

„Aus meinen direkten Kontakten nach Berlin, Wien, Paris und Budapest weiß ich: Was wir gerade bzgl. der europäischen „Rechtsparteien“ erleben, ist eine Polit-Show.

Es geht nicht um die beanstandeten Äußerungen von Krah.

Es geht um Politik: Le Pen und Meloni wollen mit Orban eine eigene „nicht radikale“ EU-Fraktion gründen. Dabei steht die AfD im Weg. So einfach ist das. Also montiert man die AfD ab. Und wenn es keine „Argumente“ gibt, muss eben die SS herhalten. Frei nach dem Motto „Adolf Hitler darf nicht sterben!“

Er wird laufend instrumentalisiert! (Hitler hat in dieser dystopischen Globalisten-Endzeit mehr Namensnennungen bei Google als die meisten aktuellen Polit-Kandidaten. Es ist eine Psychose.) Das Vorgehen von Le Pen kann man vernünftig und seriös finden, oder verräterisch und machtbesessen.

Die AfD steht der Liebe von Ungarn und Frankreich im Weg? Tja… Sie werden diese nüchterne Wahrheit sonst nicht hören, da viele „Berichterstatter“ mittlerweile in gewisse Lobby eingebettet wurden. Ich nicht. Und ich berichte: WAS IST. Und nicht, was ich gern hätte. Oder: was andere gern hätten. Ich bin nicht käuflich.

Die globalistische Machtergreifung weltweit steht im Fokus meiner Aufmerksamkeit, meiner Berichterstattung, meiner Aufklärungsarbeit. Denn es geht um ALLES. Aber heute mache ich eine Ausnahme und kommentiere kurz und knapp die Tagespolitik. Eine Ausnahme!“(Quelle)

Weidel und Chrupalla optimistisch

Trotz allem optimistisch zeigen sich die beiden AfD-Bundessprecher Dr. Alice Weidel und Tino Chrupalla: „Wir haben die Entscheidung der ID-Fraktion zur Kenntnis genommen. Dennoch sehen wir optimistisch auf den Wahlabend und die darauffolgenden Tage. Die AfD wird selbstverständlich anstreben, mit einer verstärkten Delegation, für eine schlagkräftige Fraktion im Europäischen Parlament zu sorgen. Um in Brüssel politisch wirken zu können, ist ein Zusammenarbeiten mit nahestehenden Parteien unerlässlich. Wir sind daher zuversichtlich, auch in der neuen Legislaturperiode verlässliche Partner an unserer Seite zu haben.“