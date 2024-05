Invasoren-Gewalt: Italien hat die Nase voll

(David Berger) Nachdem die von vielen italienischen Wählern erwartete Unterstützung der Bevölkerung durch die derzeitige Regierungschefin Georgia Meloni ausgeblieben ist, bleibt bei diesen – angesichts der immensen Probleme durch die Masseninvasion von Afrikanern – nur noch Frustration oder immer öfter Selbstjustiz.

So etwa in unserem Tweet des Tages von Radio Genoa

The „asylum seeker“ robs an old Italian woman in wrong neighborhood of Rome and finds out. pic.twitter.com/GWbss7C5U9

Damit man diese Gegenwehr besser versteht, sei hier ein Artikel von „Unser Mitteleuropa“ zitiert: „Erschreckende Aufnahmen auf „X“ von aggressiven und sich abartig benehmenden Migranten, die derzeit Italien überschwemmen, schockieren immer mehr Menschen. Die Aufnahmen beweisen deutlich, dass illegale Zuwanderung aus gewissen außereuopäischen Kulturkreisen kaum bewältigbar ist.

Vor dem Bahnhof Rom Termini, greifen illegale “Asylbewerber” ohne Papiere, aber offenbar voller Drogen, Römer und Touristen an. Die Lage ist auch in Italien außer Kontrolle. Egal, ob die italienische Ministerpräsidentin Massenabschiebungen versprochen hatte.

This is a dramatic situation in Rome Termini station where undocumented „asylum seekers“ attack Romans and tourists. A situation completely out of control. Giorgia Meloni promised us mass deportations but she didn’t do it. We need to restore order and discipline. pic.twitter.com/II2uxLUD1G

— RadioGenoa (@RadioGenoa) May 10, 2024