Düstere Zukunft: Scharia oder „neue Weltordnung“?

(David Berger) Ich habe gestern auf Twitter / X eine Umfrage erstellt zu einem Thema, das mich schon länger umtreibt: Stellen wir uns vor, wir kommen bald in die Situation, dass wir uns nur noch zwischen zwei Lebensmöglichkeiten entscheiden können:

Für ein Leben in der „Neuen Weltordnung“ bzw. des great reset (totaler Materialismus, Transhumanismus, Klimareligion) oder ein Leben in einer streng muslimischen Welt (Scharia, Kairoer Erklärung der Menschenrechte)

Wofür würdet Ihr Euch entscheiden?

„Und nie recht weiß, was kommen wird“

Und auch wenn die Optionen nach dunkler Zukunft klingen, sollten wir den Humor nicht verlieren. Daher sei am Ende Wilhelm Busch mit seinem Gedicht „Dunkle Zukunft“ zitiert:

Fritz, der mal wieder schrecklich träge,

Vermutet, heute gibt es Schläge,

Und knöpft zur Abwehr der Attacke

Ein Buch sich unter seine Jacke,

Weil er sich in dem Glauben wiegt,

Daß er was auf den Buckel kriegt.

Die Schläge trafen richtig ein.

Der Lehrer meint es gut. Allein

Die Gabe wird für heut gespendet

Mehr unten, wo die Jacke endet.

Wo Fritz nur äußerst leicht bekleidet

Und darum ganz besonders leidet.

Ach, daß der Mensch so häufig irrt

Und nie recht weiß, was kommen wird!

***

