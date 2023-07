Eskalation: Ukraine setzt Streubomben ein

Im Krieg gegen Russland setzt die Ukraine nun auch die geächteten Streuwaffen ein. Das Pentagon bestätigt nun, dass Selenskyj die von ihnen gelieferten Waffen bereits „effektiv“ umsetze. Hier ein kurzer Bericht von „Unser Mitteleuropa“:

Mittlerweile kursieren Videos, wonach die Ukraine US-155-mm-Streumunition an der Front einsetzt. Die Aufnahmen von Donnerstagnachmittag sollen in der Gegend von Krasnogorowka in der Nähe der Stadt Donezk aufgenommen worden sein. Dabei versuchen russische Truppen, in der Nähe eines Wäldchens in Deckung zu gehen, bevor eine Streumunition ihre Position trifft.

Footage that is reported to show the 1st Confirmed use of U.S. Cluster Munitions by the Ukrainian Armed Forces against a recent Russian Assault near the City of Krasnohorivka in the Donetsk Region, during which it is the claimed the Russian Mil-Blogger, Mikhail Luchin was Killed. pic.twitter.com/wssiWDZA6y — OSINTdefender (@sentdefender) July 20, 2023

Russland reagiert

Die Russen haben als Antwort darauf zum ersten Mal in diesem Konflikt Streumunition eingesetzt, die massive Zerstörungen verursachen: Ukrainische Militärfahrzeuge (und wahrscheinlich einige zivile Fahrzeuge) wurden zerstört, Sprengsätze zerstörten ein riesiges Gebiet.