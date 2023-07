Höhenflug: AfD nur noch 5 % hinter Union

AfD-Höhenflug, das nächste Kapitel: Laut INSA liegt die Partei bei 21 Prozent – neuer Rekord. CDU/CSU kommen auf 25,5 Prozent. Prof. Martin Wagner dazu auf Twitter:

Das heißt:

(1) Der Aufschrei der „Ampel“, der Union und der Mainstream-Medien wegen der jüngsten Wahlerfolge der Blauen verschreckt den Wähler nicht. Ganz im Gegenteil: Solidaritätseffekte machen sich bemerkbar – gegenüber der AfD.

(2) Es ist den Anhängern der Partei mittlerweile offensichtlich egal, wie sie von außen benannt werden. Die scharfen Worte des Verfassungsschutzes Thüringen („20 Prozent brauner Bodensatz“) verfangen nicht.

(3) Außer Ausgrenzungsversuchen fällt den Mitte-links-Parteien nichts ein. Das wird dauerhaft nicht reichen. Ganz im Gegenteil: Viele Bürger nehmen eine solche Haltung als hilflos wahr. Die AfD geht dabei durchaus geschickt vor: „Wir wollen kooperieren, Ihr aber nicht …“ Die Gegenseite: „Weil Ihr es nicht könnt!“ Die AfD: „Der Beweis steht aus. Derweil verweisen wir auf die aktuelle Lage.“

(4) Sollte der Landrat von Sonneberg abgesetzt werden, wird dies den nächsten Schub in der Sonntagsfrage bewirken. Gegenwärtig dürfte die Partei auch stark von dem profitieren, was in Frankreich passiert. Hintergrund: Für die meisten Wähler ist 2+2 immer noch 4.

Addendum (DB): AfD in Brandenburg mit gutem Vorsprung stärkste Kraft