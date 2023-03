„Junge Freiheit“ investiert eine Million in Online-Offensive

Die JUNGE FREIHEIT startet Mitte März 2023 eine Online-Offensive und wird mehr als eine Million Euro in den Ausbau ihrer Internetpräsenz investieren.

Die JUNGE FREIHEIT startet Mitte März 2023 eine Online-Offensive und wird mehr als eine Million Euro in den Ausbau ihrer Internetpräsenz investieren. Das Kapital wirbt die JF unter ihren Kommanditisten ein, die in der Vergangenheit bereits 3,5 Millionen Euro in den Aufbau der Wochenzeitung investiert haben. Hinzu kommen Spenden aus dem Förderkreis „Freunde der JF“, die die in den vergangenen 25 Jahren die Zeitung in erheblichem Umfang unterstützt haben. Auch jetzt baut die JF wieder auf Ihre Unterstützung.

„Wir setzen auf starkes Online-Wachstum, mehr Reichweite und mehr Qualität. Unsere Internetseite wird 2023 neu programmiert und wir verdoppeln die Zahl unserer Onlineredakteure von derzeit 5 auf 10. Die JUNGE FREIHEIT ist der stärkste konservative Titel und Stachel im Fleisch einer fast ausschließlich linksliberal dominierten Medienlandschaft“, erklärt JF-Chefredakteur Dieter Stein.

Zuwachs um 16,5 %

„Unsere Online-Reichweite ist bereits stark gewachsen“, betonte Stein. Im Jahr 2022 stiegen die Seitenaufrufe von jungefreiheit.de gegenüber dem Vorjahr um 16,5 Prozent auf 43 Millionen. Die Zahl der Nutzer stieg um 46 Prozent. Die JUNGE FREIHEIT will das noch steigern, indem der Verlag die Online-Redakteursstellen verdoppelt, die Internetseite technisch komplett erneuert und den Bereich „Podcast und Video“ verstärkt. Zudem wird das Engagement der JF im Social-Media-Bereich intensiviert.

