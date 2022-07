(David Berger) Tausende Demonstranten sind gestern zum Auftakt der „Woche der Demokratie“ durch Berlin gezogen, sie forderten ein Ende der Corona-Diktatur, der Kriegstreiberei und die Freilassung von Michael Ballweg.

Während zahlreiche Menschen am Straßenrand das Anliegen wohlwollend aufnahmen, einige klatschten oder den Finger nach oben hielten, kam es in der Torstraße zu einem unerfreulichen Zwischenfall: Die Teilnehmer wurden dort von einem Fenster aus mit Eiern beworfen. Ansonsten tauchten zu einer Gegendemo nur ein paar wenige „Omas gegen rechts“ auf. Auch in anderen Großstädten Deutschlands kam es zu ähnlichen Protesten.

Hier noch einmal ein guter Zusammenschnitt der gestrigen Demo:

Die „Woche gegen Demokratie“ hat erst begonnen. Wer noch teilnehmen will, hier das Programm:

WIR SIND VIELE.

