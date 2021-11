Unter dem Titel „Debatte um Ungeimpfte – Tyrannei der schrägen Argumente“ veröffentlichte das bürgerlich-liberale Kulturmagazin CICERO auf seinem Online-Portal am 23. November einen zeitkritischen Artikel ihres Redakteurs Ben Krische.



Einleitend heißt es, die Corona-Debatte habe mittlerweile „ihren Tiefpunkt“ erreicht: „Statt auf nüchterne Analyse setzen Politik, Teile der Medien und Bevölkerung zunehmend auf Emotionalisierung, seltsame Gleichsetzungen und schwarz-weiße Erklärungsmuster, die arg unterkomplex daherkommen.“

Krische zitiert sodann einen derzeit vieldiskutierten „Tagesthemen“-Kommentar von Sarah Frühauf, der in einer dreist-polemischen (Un-)Art über den nicht-geimpften Bevölkerungsteil in Deutschland herzog, wie schon der ironische Einstieg zeigte:

„Na herzlichen Dank! An alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown.“

In Wirklichkeit hat die Impferei nicht versprochen, was so vollmundig verheißen wurde – von „Herdenimmunität“ keine Spur, im Gegenteil, die Infiziertenzahlen steigen, auch unter den angeblich so „voll Immunisierten“.

Frau Frühauf redete sich weiter in Rage: „Alle Impfverweigerer müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, an der derzeitigen Situation mitschuldig zu sein.“

Schon der Ausdruck „Impfverweigerer“ ist völlig unsachlich, da es keine Impf-Pflicht gibt – somit wird auch keine Verpflichtung „verweigert“.

Dann geht es mit ihrem Rundumschlag rasend weiter, denn die Ungeimpften, so die ARD-Journalistin, müßten sich fragen, „welche Mitverantwortung sie haben an den wohl tausenden Opfern dieser Corona-Welle“.

Verbale Treibjagd gegen die Nicht-Geimpften