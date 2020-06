„Ich habe doch nichts zu verbergen!“

View this post on Instagram

Erinnert ihr euch noch, wo ihr heute vor einem Jahr joggen wart? Google hat es sich gemerkt. Wisst ihr, an welchem Tag wahrscheinlich eure Periode beginnt? Facebook weiß es. Seid ihr mehr Gamer:in oder mehr Sportler:in? Snapchat hat euch schon längst einer Kategorie zugeordnet. Nicht so schlimm, denkt ihr jetzt vielleicht. Kann praktisch sein und außerdem haben wir eh #nichtszuverbergen. Oder doch? → 6. Juli #datajournalism #privatsphäre #personaldata #datensicherheit #cliffhangers