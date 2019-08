(David Berger) Vor wenigen Stunden wurde der Youtube-Kanal des Shootingstars der alternativen Vlogger, Neverforegetniki, von Youtube gelöscht. „Ausgerechnet Niki! Der sich er sich in seinen Videos nie rassistisch, fremdenfeindlich oder menschenverachtend äußerte.“ schreibt Oliver Flesch dazu.

Zu seinem letzten bei Youtube veröffentlichten Video schreibt Niklas:

„Wo ist denn eigentlich die „Bereicherung“, welche man den Bürgern durch die aktuelle Migrationspolitik verspricht?

„Neverforgetniki“: Dieses Land ändert sich radikal

Wer mit offenen Augen durch die Gegend läuft hat längst gemerkt, dass dieses Land sich radikal verändert.

Man hört auf der Straße kaum noch die deutsche Sprache, der Slang der jungen Menschen besteht längst aus arabischen Wörtern.

Es gibt Gegenden und Viertel, in welche man sich alleine nicht mehr zu gehen traut.

Auch die Mentalität der Gesellschaft wandelt sich. Plötzlich gibt es einen „Ehrbegriff“, welcher es legitimiert anderen Menschen bei Kränkung ebendieser Ehre Gewalt zuzufügen.

Die Zuwanderung aus Kulturen, die sich von unserer eigenen Kultur in Sachen Frauenrechte, Gewaltlosigkeit und Demokratieverständnis um 180 Grad unterscheiden, belastet den Alltag. An Schulen, am Bahnhof, im Nachtclub.

Wir brauchen keine weitere Zuwanderung aus arabischen oder afrikanischen Staaten. Das auszusprechen mag vielleicht nicht so schön klingen, ist aber folgerichtig.

Die deutsche Gesellschaft ist schon sehr vielfältig und bunt. Warum unbedingt noch das Unintegrierbare integrieren wollen?“ Das war dann den Zensoren von Youtube offensichtlich zuviel der Kritik an Merkels bestem Deutschland aller Zeiten. Hier gibt es noch einen letzten Eindruck von der Videovorschau bei Facebook Beschwert Euch bei YouTube, Freunde!

Oliver Flesch empfiehlt: „Beschwert Euch bei YouTube, Freunde! Das hat bei „Nuoviso“ auch was gebracht. Um es Euch einfach zu machen, hier eine Vorlage …

Es kann nicht in Eurem Sinne, nicht im Sinne des deutschen Grundgesetzes und vor allem auch nicht im Sinne der US-amerikanischen Verfassung sein, dass die Meinungsfreiheit auf Eurem Kanal immer weiter eingeschränkt wird.

Kanal-Löschung „Neverforgetniki“

Liebe YouTube-Mannschaft,

voller Schrecken bemerkte ich eben, dass Ihr meinen Lieblingskanal gelöscht habt —„Neverforgetniki“!

Wie konnte es dazu kommen? Na, egal, Fakt ist: Niki ist ein ganz lieber Mensch, der sich in seinen Videos nie rassistisch, fremdenfeindlich oder menschenverachtend geäußert hat.

Deshalb: Schaltet Nikis Kanal bitte wieder frei!

Los, kommt schon, gebt Euch einen Ruck, zeigt Herz! Danke.

Liebe Grüße

NAME“

Per e-mail senden an:

support-deutschland@google.com