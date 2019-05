(David Berger) Man mag von den Katholiken der Piusbruderschaft und Abtreibungsgegnern halten was man will, aber dieses Video zeigt, dass es sich hier um die wirklich mutigen Katholiken und Aktivisten handelt. Ihr Widerstand gegen den Zeitgeist und der Hass, der ihnen entgegenschlägt, hat sein Vorbild in der Zeit des Nationalsozialismus.

Das Video ist am 26. April 2019 in der Stadt Freiburg entstanden, in der die Gläubigen der Priesterbruderschaft von St. Pius X. eine Prozession für das Leben und die Zukunft des Christentums in Europa abgehalten haben.

Film „Der Kardinal“ zeigt, was damals in Wien geschah

Unter dem Video gibt es einen weiteren Clip, einen Ausschnitt aus dem Filmepos „Der Kardinal“, der die Auseinandersetzung zwischen den treuen und mutigen Katholiken und den Nationalsozialisten im Jahr 1938 zeigt. Und an den ich spontan denken musste, als ich die Szene von vor ein paar Tagen aus Freiburg sah.

Vorbildhaft in Freiburg die Polizei. Aber: Wie viele Schritte sind wir noch von den Zuständen in folgendem Video entfernt?