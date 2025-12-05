DM-Chef Christoph Werner ist ein Vorzeigeunternehmer und Vorzeige-Bürger! Er sagt offen: Dialog und Meinungsfreiheit sind überragend wichtig. ALLE müssen miteinander sprechen, auch mit gewählten AfD-Abgeordneten!

Als die staatlich finanzierte Erpresser-NGO Campact ihn unter Druck setzte, blieb er standhaft. Das macht ihn zum Arbeitgeber-Helden (cc Bärbel Bas)! Endlich einer, der sich nicht von linken Moralterroristen erpressen lässt und sich bückt.

Wer ist Chritsoph Werner?

Christoph Werner ist seit September 2019 Vorsitzender der Geschäftsführung von dm-drogerie markt. Damit ist er der oberste Manager der Drogeriekette, dem größten Drogeriehändler Europas.

Werner betont bei dm eine Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien, Verantwortung der Mitarbeitenden und einem wertorientierten Umgang — ganz im Geist des Gründers.

Ihm sind Nachhaltigkeit und sozial verantwortliches Wirtschaften wichtig — das spiegelt sich in verschiedenen Projekten und der öffentlichen Kommunikation von dm wider. karriere-familienunternehmen. Bei politischen oder gesellschaftlichen Themen hält er sich eher zurück, um Mitarbeitende nicht durch persönliche Positionierungen zu beeinflussen.

Ganz in diesem Sinne erklörte er jünsgt, dass dm sich gegen eine „polarisierende Brandmauer-Debatte“ ausspricht — also gegen eine pauschale Totalsperre bzw. Ausgrenzung. Er spricht sich stattdessen für eine „inhaltlich sachliche und tiefgründige Auseinandersetzung“ mit politischen Themen und damit auch mit Wählerinnen und Wählern — unabhängig von Parteizugehörigkeit — aus.

