Montag, 1. Dezember 2025
Gesellschaft

Dieses Gespräch geht jeden Steuerzahler etwas an

PP-Redaktion
By PP-Redaktion
440

Fehlende Motivation, strukturelle Hürden, die effizientes Arbeiten verhindern, und eine Bürokratie, die weder bürger-freundlich noch klar kommuniziert. Ein ehemaliger Finanzbeamter im Interview mit Jasmin Kosubek.

Oliver Stöhring – bekannt als „Olli nicht im Dienst“ auf Social Media – ist ehemaliger Finanzbeamter, Berater und ausgewiesener Experte für Steuerrecht. Nach über 20 Jahren im Finanzamt, davon die letzten Jahre im Bereich Betriebsprüfung, verließ er den sicheren Beamtenstatus und wechselte in die Selbstständigkeit.

Seine Erfahrung umfasst die gesamte Bandbreite der Behördenpraxis: von internen Verwaltungsabläufen über die Logik von Prüfungen bis hin zu den Fallstricken, mit denen Selbstständige und Unternehmen im Alltag konfrontiert sind. Heute ist er auf Social Media aktiv und produziert Inhalte für Unternehmer und Freiberufler und geht dabei auf steuerliche Fragestellungen praxisnah, verständlich und rechtssicher ein.

Im Interview mit Jasmin Kosubek spricht Oliver offen über die Herausforderungen im Finanzamt: fehlende Motivation, strukturelle Hürden, die effizientes Arbeiten verhindern, und eine Bürokratie, die weder bürger-freundlich noch klar kommuniziert.

Wie Selbstständige souverän agieren können

Er erklärt, wie Betriebsprüfungen wirklich funktionieren, warum Krankmeldungen oft Symptom eines überlasteten Systems sind, und welche Rolle Zufallsprinzip, Kontrollmaterial und Branchenrisiken spielen. Wir sprechen darüber, wie Selbstständige souverän reagieren können – ob Betreiber einer Dönerbude, Influencer oder mittelständisches Unternehmen.

Außerdem geht es um Aufstiegschancen, Verantwortung und Vergütung im Staatsdienst, die Frage nach Menschlichkeit im Verwaltungssystem und die Gründe, die ihn letztlich zum Ausstieg aus dem Beamtentum geführt haben.

Bitte beachten Sie auch:

Aktion: Meine Adventsgabe für „Philosophia Perennis“

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Shisha-Bar: Vier Polizisten dienstunfähig geprügelt
Nächster Artikel
Gießen: Wie Merz den Linksterror schönredet
PP-Redaktion
PP-Redaktion
Eigentlich ist PP nach wie vor ein Blog. Dennoch hat sich aufgrund der Größe des Blogs inzwischen eine Gruppe an Mitarbeitern rund um den Blogmacher Dr. David Berger gebildet, die man als eine Art Redaktion von PP bezeichnen kann.

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!