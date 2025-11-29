Gießen: DGB-Schläger prügeln auf Team von „Tichys Einblick“ ein

Nach einem offiziellem Aufruf von der DGB-Bühne, das Team von Tichys Einblick anzugreifen, kreisen 20 DGB-Schläger das Team ein und schlagen mit Prügeln und Fäusten auf sie ein. Die Polizei versucht das Team aus der aufgeheizten DGB-Menge zu befreien.

Tichys Einblick berichtet: Das ist eine ungeheure Eskalation: Sprecher des DGB fordern auf der DGB-Bühne zur Jagd auf TE-Kamera-Team auf, das dort dreht. Zwei Dutzend, meist vermummte DGB-Schläger kreisen daraufhin unser Team ein und schlagen mit Fäusten auf unsere Mitarbeiter ein.

Entscheidend: Der DGB-Sprecher hatte dazu aufgefordert, unser Team vom Platz zu zerren. DGB-Sprecherin Lisa Merz verweigert Kommentar wegen angeblich schlechter Verbindung.

DGB als Teil der gewalttätigen „Antifa“

Wir werden Strafanzeige wegen Angriff auf Pressemitarbeiter und Volksverhetzung stellen.

Eine größere Polizeieinheit hat unser Team aus der Menge der DGB-Schläger herausgeholt und an einen sicheren Ort eskortiert. Wir versuchen das Team aus Gießen zu befreien, was wegen der kompletten Blockade des Ortes und der überforderten Polizei schwierig sein wird.

Der DGB als Teil der Antifa lässt seine Maske fallen: Journalisten werden nicht nur behindert, sondern der Gewalt der aufgehetzten Menge freigegeben.

