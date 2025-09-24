Mittwoch, 24. September 2025
UN gegen Trump: Wurden Rolltreppe und Teleprompter absichtlich abgestellt?

David Berger
David Berger
(David Berger) Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, fordert eine Untersuchung, nachdem eine UN-Rolltreppe blockiert wurde, als Präsident Trump und First Lady Melania Trump sie betraten.

Laut der Times hatten UN-Mitarbeiter zuvor „Scherze“ darüber gemacht, die Rolltreppe auszuschalten. „Anlässlich Trumps Ankunft haben UN-Mitarbeiter gescherzt, sie könnten die Rolltreppen und Aufzüge abschalten und ihm einfach sagen, dass ihnen das Geld ausgegangen sei und er deshalb die Treppe hochgehen müsse“, berichtete Katy Balls von der Times am Sonntag.

„Wenn jemand bei der UNO die Rolltreppe absichtlich angehalten hat, als der Präsident und die First Lady einstiegen, muss er sofort entlassen und untersucht werden“, sagte Leavitt auf X.

Wusste Baerbock von den Attacken auf Trump?

Videoaufnahmen zeigen, dass die Rolltreppe genau in dem Augenblick angeschaltet wurde, als Trump und  seine Frau diese betraten. Weitere Recherchen müssen vermutlich auch zum Ausfall des Teleprompters angestellt werden. Auch inwieweit die neue Vorsitzende der UN, Annalena Baerbock von den kindischen Attacken auf Trump und seine Ehefrau wusste, wird Gegenstand der Ermittlungen sein müssen. Politiker aus den USA weisen in diesem Zusammenhang bereits darauf hin, dass Baerbock der linksextremen Antifa nahe stehen soll.

NEW: White House Press Secretary Karoline Leavitt calls for investigation after a UN escalator shut off as President Trump and First Lady Melania Trump stepped on.

According to The Times, UN staff members had previously „joked“ about turning off the escalator.

„To mark Trump’s… pic.twitter.com/UE1AFdCn2R

— Collin Rugg (@CollinRugg) September 23, 2025

David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

