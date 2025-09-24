UN gegen Trump: Wurden Rolltreppe und Teleprompter absichtlich abgestellt?

(David Berger) Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, fordert eine Untersuchung, nachdem eine UN-Rolltreppe blockiert wurde, als Präsident Trump und First Lady Melania Trump sie betraten.

Laut der Times hatten UN-Mitarbeiter zuvor „Scherze“ darüber gemacht, die Rolltreppe auszuschalten. „Anlässlich Trumps Ankunft haben UN-Mitarbeiter gescherzt, sie könnten die Rolltreppen und Aufzüge abschalten und ihm einfach sagen, dass ihnen das Geld ausgegangen sei und er deshalb die Treppe hochgehen müsse“, berichtete Katy Balls von der Times am Sonntag.

„Wenn jemand bei der UNO die Rolltreppe absichtlich angehalten hat, als der Präsident und die First Lady einstiegen, muss er sofort entlassen und untersucht werden“, sagte Leavitt auf X.

Wusste Baerbock von den Attacken auf Trump?

Videoaufnahmen zeigen, dass die Rolltreppe genau in dem Augenblick angeschaltet wurde, als Trump und seine Frau diese betraten. Weitere Recherchen müssen vermutlich auch zum Ausfall des Teleprompters angestellt werden. Auch inwieweit die neue Vorsitzende der UN, Annalena Baerbock von den kindischen Attacken auf Trump und seine Ehefrau wusste, wird Gegenstand der Ermittlungen sein müssen. Politiker aus den USA weisen in diesem Zusammenhang bereits darauf hin, dass Baerbock der linksextremen Antifa nahe stehen soll.

NEW: White House Press Secretary Karoline Leavitt calls for investigation after a UN escalator shut off as President Trump and First Lady Melania Trump stepped on. According to The Times, UN staff members had previously „joked“ about turning off the escalator. „To mark Trump’s… pic.twitter.com/UE1AFdCn2R — Collin Rugg (@CollinRugg) September 23, 2025