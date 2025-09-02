Angeblicher GPS-Ausfall: Ursula von der Leyen hat schon wieder gelogen

(David Berger) Sie hat es schon wieder getan bzw. tun lassen: Gelogen! Ursula von der Leyen ließ gestern die Lüge verbreiten, es habe ein russisches GPS-Störfeuer gegen die ihr Flugzeug gegeben. Doch das war komplett frei erfunden. Aber passte in ihr kriegerisches Konzept: Sie war auf einem Inspektionsflug für neue Rüstungsfabriken gegen den Russen.

Die Nachricht ging gestern um die Welt: Die EU klagte, dass von der Leyens Jet im Landeanflug auf den Flughafen der bulgarischen Stadt Plowdiw von Navigationsproblemen betroffen gewesen sei, da die elektronischen Navigationshilfen ausgefallen seien. Und natürlich wurde sofort Russland beschuldigt, hier seine Finger im Spiel gehabt zu haben. Kiesewetter kurz vor dem Orgasmus:

Leyens Flugzeug hatte durchgehend GPS-Signal

Doch die Webseite Flightradar24 räumt mit diesen Lügen nun auf: Den von der EU behaupteten und Russland in die Schuhe geschobenen GPS-Ausfall hat es nie gegeben. Von der Leyens Flugzeug hatte durchgehend GPS-Signal.

Die Behauptung, dass von der Leyens Jet eine Stunde über Plowdiw kreisen müssen, bevor der Pilot das Risiko einging, mit analogen Karten manuell zu landen, ist schlicht eine Lüge. Vermutlich ganz gezielt zu Propagandazwecken eingesetzt.

Vermutlich im Auftrag, zumindest mit Wissen von der Leyens erklärte die stellvertretende EU-Kommissionssprecherin Arianna Podesta, dass „der Verdacht bestehe, dass diese eklatante Einmischung von Russland ausging“.

Auch Warteschleife war erfunden

Flightradar24: „Medienberichten zufolge wurde das Flugzeug, das Ursula von der Leyen nach Plovdiv (Bulgarien) brachte, von GPS-Störungen betroffen. Einigen Berichten zufolge befand sich das Flugzeug eine Stunde lang in einer Warteschleife. Das können wir aus unseren Daten ableiten.

* Der Flug sollte 1 Stunde und 48 Minuten dauern. Er dauerte 1 Stunde und 57 Minuten.

* Der Transponder des Flugzeugs meldete vom Start bis zur Landung eine gute GPS-Signalqualität.“

We are seeing media reports of GPS interference affecting the plane carrying Ursula von der Leyen to Plovdiv, Bulgaria. Some reports claim that the aircraft was in a holding pattern for 1 hour. This is what we can deduce from our data. * The flight was scheduled to take 1 hour… pic.twitter.com/qiSNfCTJtZ — Flightradar24 (@flightradar24) September 1, 2025

***

Bitte beachten Sie auch folgenden Beitrag: