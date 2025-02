Die Ideen des Merz. Eine Geschichte in 10 Akten

Unser Fundstück der Woche von dem genialen Markus Krall: Herr Merz bekommt jetzt seine Prognose für die nächsten 2 Jahre. Kostenlos und somit günstiger als alle Demoskopen, die er so beschäftigt, wenn er die unterschiedlichen Varianten seines zerknitterten Blicks auf ihre Wählerwirkung untersuchen lässt. Ob es genau so kommt, weiß ich nicht, aber ich halte das für das wahrscheinlichste Szenario:

Zuerst mal die gute Nachricht für den Black-Rockstar Friedrich:

1. Er wird in einigen Wochen Bundeskanzler. Mehr gute Nachrichten werden es leider nicht. Daher kommt hier kein zweitens.

Jetzt die schlechten Nachrichten:

1. Er wird natürlich Kanzler zu den Bedingungen von Rot und grün, weil er wegen der 28%, die die AfD bekommen wird (Überraschung!) beide braucht, um seine Mehrheit zu bekommen. Die Farbkombination der Afghanischen Flagge: Schwarz, Grün und Rot.

2. Es wird also in der Wirtschaft ein weiter so und Fritz muss sich sogar beeilen, weil der Druck aus USA jeden Tag steigen wird. Er wird sich also unterwerfen.

3. Die Energiekrise und die Deindustrialisierung werden ungebremst weitergehen, sich sogar beschleunigen.

4. Dann wird die Sparwelle durch DOGE in den USA dort die Staatsnachfrage um ca. 10% des BSP einbrechen lassen, was zu einer Anpassungskrise der US-Wirtschaft und einem schlagartigen Rückgang der US-Importe (das sind die EU-Exporte, also insbesondere die deutschen Exporte) führen wird. Der Verlauf wird ähnlich wie in Argentinien sein: Schnell, schmerzhaft und wirksam.

5. Das wird die Rezession in Deutschland massiv verschärfen und

6. mit der unvermeidbaren, durch EZB-Interventionen bis nach der Wahl in Deutschland verzögerten Staatsschuldenkrise Frankreichs zusammenfallen, die eine Rettungsaktion von 2 Billionen Euro erforderlich machen wird.

7. Die Garantien, die Merz auf Druck von rot und grün dann für Frankreich geben wird, werden das Kreditrating Deutschlands auf BB oder schlechter drücken.

8. Der resultierende Kollaps des Außenwertes der Euro wird dann die Wirtschaftskrise mit galoppierender Inflation zur Stagflation verbinden und das verfügbare Einkommen der Deutschen um 30 bis 50% absenken, weil keinerlei strukturelle Reformen durchgeführt sein werden, die den Fall bremsen könnten.

9. Parallel wird das Land in seine größte Legitimationskrise stürzen, die es seit 1945 erlebt hat, denn die Aufarbeitung des Corona-Komplexes in den USA wird auch die Täter in Deutschland dem grellen Licht der Öffentlichkeit aussetzen. Das wird episch.

10. Damit werden Regierung und Parlament weitgehend ihrer Handlungsfähigkeit beraubt werden. 2026 oder 2027 kommt dann das Ende der gescheiterten Kanzlerschaft von Herrn Merz und Neuwahlen. Herr Merz wird dann herausfinden, was Oscar Wilde meinte, als er sagte: „Es gibt nur zwei wirkliche Unglücke im Leben eines Menschen. Nicht zu bekommen was man will, oder: zu bekommen was man will.“

Und jetzt: man bringe mir Popkorn.

(Quelle: X-Profil von Dr. Markus Krall)

Dieser Blog setzt sich seit mehr als 8 Jahren für einen fairen Umgang mit der AfD ein und hat so zu den derzeitigen Erfolgen der „Alternative" mit beigetragen.

