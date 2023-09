Linke Nervenzusammenbrüche: „Antifaschistischer Schutzwall“ in Thüringen gefallen

Gestern wurde in Thüringen das Vierte Reich ausgerufen, weil die dortige Grunderwerbsteuer jetzt nur noch 5% beträgt.

(David Berger) Fast fünf Minuten lang brauchte die Tagesschau gestern Abend um sich zünftig über einen Vorfall aus Dunkeldeutschland zu echauffieren, der eine Zeitenwende markieren könnte. Der Anlass: Erstmals wird durch die Stimmen der AfD eine Steuer abgesenkt, sodass sich in Thüringen nun mehr Familien ein Eigenheim leisten können.

Die Sozialisten, Grünen und Kommunisten toben, der Staatsfunk zeigt sich entsetzt. Der Anlass: Das Zusammenwirken von Stimmen der CDU, FDP und AfD hat dazu geführt, dass das Landesparlament von Thüringen gestern den Antrag angenommen hat, mit dem die Grunderwerbsteuer von 6,5 auf fünf Prozent gesenkt werden soll. 46 Abgeordnete stimmten dafür, 42 dagegen. Ein Gesetz, das bewirkt, dass sich in Thüringen nun mehr Familien ein Eigenheim leisten können.

Dämonen und Teufel treiben ihr Unwesen in Thüringen

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linkspartei), der eher für seine gottlose Politik bekannt ist, entdeckte auf einmal die Religion wieder, genauer und passender zur derzeitigen Lage unseres Landes die Dämonologie, die bereits sein Genosse Scholz vor Kurzem als Erklärungsmuster für Widerspruch heranzog: Die CDU habe einen „Pakt mit dem Teufel“ (Björn Höcke?) geschlossen.

Unser Foto der Woche und unser Tweet des Tages dazu von dem X-Account „Hartes Geld“:

Herrlich: „Die Fratzen der Tagesschau, wenn Steuern in Thüringen gesenkt (!) werden und die (linksextreme) Brandmauer einstürzt! Ein Bild für die Ewigkeit! Gratulation an AfD, CDU und (sogar) FDP für bürgerliche Vernunft!

Dienst am Volk statt transhumanistische Ideologien

Dämonen und Teufel hin oder her: es sind die Linken, die nun ihre Masken endgültig fallen lassen, indem sie offen zeigen, dass ihnen ihre Ideologie wichtiger als das Wohl des Volkes. Oder um es mit der Antwort des Abgeordneten Praga an Ramelow zu sagen: „Nein, Herr Ministerpräsident, es ist kein Pakt mit dem Teufel, es ist ein Pakt mit dem Wähler“.

Jetzt bleibt abzuwarten, wie Friedrich Merz reagiert, der noch vor Kurzem bekannt gab: „Ich lasse mich von niemandem in der Klarheit überbieten, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht in Frage kommt. Das habe ich gestern und heute gesagt. Das werde ich in Zukunft sagen. Und dabei bleibt es auch.“

Merkelscher Exorzismus?

Wird er die Erwartungen jener linksgrünen Blase erfüllen, die sich die totalitäre, verfassungsfeindliche Bundeskanzlerin Merkel zurückwünschen? Oder in den Worten eines linksradikalen Twitteraccounts: „Das, was Friedrich Merz derzeit in Thüringen mit der AfD bzw. den Faschisten nicht schafft, hätte Angela Merkel wahrscheinlich innerhalb von 48 Stunden geklärt & begraben.“

