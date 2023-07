Dresden: Mann in Straßenbahn durch Somalier brutal totgestochen

Schon wieder: In einer Dresdner Straßenbahn wurde ein Passagier von einem Somalier mit einem Messer niedergestochen. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er kurz nach der Einlieferung verstarb.

Heute Vormittag um kurz nach 10 Uhr wurde eine Person in der Straßenbahn-Linie 7 der Dresdner Verkehrsbetriebe in unmittelbarer Umgebung der Haltestelle „Malterstraße“ in Löbtau lebensgefährlich verletzt. Zeugen äußersten sich schockiert von dem Blutbad, das eine große Blutlache im Türbereich zurückließ.

32-jähriger Somalier

Der Täter konnte noch am Tatort festgenommen werden, es handelt es sich dabei um einen 32-jährigen Mann mit somalischer Staatsbürgerschaft.

Die dpa beeilt sich derzeit mit der Meldung, dass auch das Opfer aus Somalia stammen soll, Informationen zu den Hintergründen gebe es aber noch nicht. Man warte die Auswertung der Videoüberwachung der Straßenbahn durch die Polizei ab.

Das Opfer soll inzwischen an seinen Verletzungen im Krankenhaus verstorben sein.

Unterdessen in Gießen

Unterdessen wird Gießen von massiven Gewaltausbrüchen heimgesucht, deren Bilder an die bürgerkriegsähnlichen Zustände in Frankreich erinnern:

Und hier:

#Gießen bestellt und #Eritrea liefert Aber Frankreich kann in Deutschland nicht passieren sagen #Scholz und Co.🙄 pic.twitter.com/rvI0PbjwIP — Mixe D (@MixeD47) July 8, 2023

Zu den Hintergründen: „Bei einem umstrittenen Eritrea-Festival in Gießen ist es nach Angaben der Polizei zu gewalttätigen Zwischenfällen sowie „massiven Angriffen“ auch auf Einsatzkräfte gekommen.

Die Polizei sprach von Stein- und Flaschenwürfen, Schlägereien, entzündeten Rauchbomben, Einreißen von Absperrzäunen und Versuchen, polizeiliche Absperrungen zu durchbrechen. Die Beamten setzten Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Ein Wasserwerfer stand bereit. Mindestens 60 Menschen wurden laut Polizei in Gewahrsam genommen, zuvor waren bereits etwa 50 Platzverweise erteilt worden. Ob es Verletzte gab und wie viele, war zunächst unklar.“ (Quelle)

Wer halb Eritrea aufnimmt…

„Wäre die Polizei nicht da, würde Gießen brennen“ – so ein Polizist vor Ort. Julian Reichelt kommentiert die Vorgänge im Anschluss an ein Diktum Peter Scholl-Latours: „Wer halb Eritrea aufnimmt, hilft nicht Eritrea, sondern wird zu Eritrea.“

Und Görlitz…

Aus Görlitz berichtet unterdessen der ehem. OB-Kandidat Sebastian Wippel, selbst Polizist: „Der nächste Fall von Migrantengewalt. Diesmal hier in Görlitz. Im Video zu sehen: Pure Eskalation, ja Aggression, ohne Rücksicht auf die Gesundheit oder gar das Leben anderer Menschen. Die Folgen: Mehrere Verletzte, schwere Schnittwunden an Armen, Füßen, Gesichtern. Es reicht!

Der nächste Fall von #Migrantengewalt. Diesmal hier in #Görlitz. Im Video zu sehen: Pure #Eskalation, ja Aggression, ohne Rücksicht auf die Gesundheit oder gar das Leben anderer Menschen. Die Folgen: Mehrere Verletzte, schwere Schnittwunden an Armen, Füßen, Gesichtern. Es reicht! pic.twitter.com/bq3dFUaoyd — Sebastian Wippel (@SebastianWippel) July 8, 2023

