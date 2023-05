Zwei Mädchen in evangelischer Schule von „psychisch krankem Mann“ niedergestochen

(Unser Mitteleuropa) Der Messer-Horror in Deutschland will kein Ende nehmen: Diesmal sind es zwei Mädchen (7,8), die in einer kirchlichen Schule in Berlin Neukölln von einem „Mann“ (39) brutal niedergestochen wurden.

Schon wieder! Zu einer erneuten schrecklichen Messerattacke ist es heute Nachmittag in Berlin in der evangelischen Schule in der Mainzer Straße in Berlin-Neukölln gekommen:

Zwei Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren wurden brutal niedergestochen. Eines von ihnen schwebt in Lebensgefahr, das andere ist schwer verletzt. Sie wurden per Helikopter ins Krankenhaus geflogen.

Zahlreiche Kinder mussten beim Messern zuschauen

Zahlreiche Kinder mussten die Tat mit ansehen und sind traumatisiert. Bei dem festgenommen Täter soll es sich nach bisherigen ominösen Angaben um einen „psychisch kranken Erwachsenen“ handeln. Er soll am Tatort auf das Eintreffen der Polizei gewartet haben.

Der Hintereingang der Schule wurde bis 17 Uhr von der Polizei abgesperrt. Verzweifelte Eltern standen vor dem Haupteingang und warten auf ihre Kinder.

Auf Twitter wird gefragt: „Wo waren eigentlich diese ganzen psychisch Kranken vor 2015?`Da wurden nicht ständig Menschen niedergestochen. Und Kinder gar nicht.“

Aufklärungsarbeit der Polizei?

Viele deuten die Pressemeldung, dass der Täter psychisch gestört sei, als einen Hinweis, dass er einen islamischen Migrationshintergrund hat. Allerdings gibt es laut Bildungssenatorin Günther-Wünsch derzeit keine Anhaltspunkte für ein religiöses oder politisches Tatmotiv.

Von der Polizei gibt es dazu keine Angaben. Sie lässt bislang lediglich wissen: „In der Mainzer Straße in Neukölln wurden auf einem Schulgelände ein 7- und ein 8-jähriges Mädchen verletzt, eines lebensgefährlich. Beide sind inzwischen in einem Krankenhaus. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Unsere 5. Moko übernimmt die Ermittlungen. Der 39-jährige Tatverdächtige soll die beiden Mädchen mit einem Messer verletzt haben. Die Hintergründe sind bislang unklar. Ein Messer wurde sichergestellt. Die Schule wurde von unseren Kolleg. durchsucht und alle anderen SchülerInnen wurden den Eltern übergeben.“

Eine Reaktion auf diese Polizeimeldung: „Und wann werdet ihr etwas über die Hintergründe mitteilen können? In 3 Monaten? Da ihr ja die täglichen Messermorde und Macheten-Attacken eh nicht mehr aufhalten könnt, wäre wenigsten Aufklärungsarbeit angesagt um eure Existenz noch zu rechtfertigen.“