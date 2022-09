Wut auf Leyen-EU: Italiener reißen EU-Flagge in Rom von Vertretung

(David Berger) In Italien steigert sich derzeit die Wut auf EU-Präsidentin von der Leyen und den derzeitigen Zustand der EU von Stunde zu Stunde. Am EU-Sitz in Rom rissen Bürger der Ewigen Stadt die EU-Fahne von dem Gebäude und tauschten sie gegen die italienische Trikolore aus. Auch in Polen ist die Wut auf die totalitär-faschistoiden Drohungen von der Leyens groß.

Morgen finden in Italien Wahlen statt und der Allianz aus konservativen und rechten Parteien steht auch letzten Umfragen zufolge ein deutlicher Sieg bevor. Was EU-Präsidentin von der Leyen nicht behagt. Und so drohte die umstrittene Politikerin den Italienern mit Konsequenzen, sollten sie tatsächlich so wählen wie vermutet, dann habe sie Instrumente in der Hand, um das Land zu bestrafen.

Salvini rief zu Demo vor dem EU-Sitz auf

So deutlich sie damit ihre alles andere als demokratisch geprägte Denkweise offenbarte, so wenig dürfte sie damit den ihre Gleichgesinnten in Italien eine Freude bereitet haben: „Für mich ist es nicht normal, es ist beschämend und undemokratisch, dass drei Tage vor einer freien Wahl eines Volkes die gemeinsame Präsidentin aller Europäer erklärt, dass: Wenn die Italiener auf eine bestimmte Art und Weise wählen, das eine schwierige Situation schafft“ – so Matteo Salvini am gestrigen Tag. Gleichzeitig rief er zu einer Demonstration vor dem EU-Sitz in Rom auf.

Die fand auch heute statt und das italienische Temperament zeigte sich von seiner schönen Seite. In den sozialen Netzwerken kursieren Bilder und Videos, in denen eine Menge patriotischer Demonstranten die EU-Fahne gegen die italienische Flagge austauschen, während italienische „Antifa“-Brutalos mit Stöcken auf sie einzuschlagen beginnen:

(c) Twitter

Polnischer Justizminister: „Von der Leyens richtiger Name: Erpresserin“

Der polnische Justizminister und Führer der kleineren polnischen Regierungspartei, Zbigniew Ziobro, beschimpfte VdL (wegen ihrer Erklärung an der US-Princeton University in den USA zu den italienischen Wahlen) wortwörtlich als „Erpresserin“ – „Unser Mitteleuropa“ berichtet: „Von der Leyens richtiger Name: Erpresserin“ – wie er auf Twitter schrieb. Der Minister der kleineren polnischen Regierungspartei führte weiter aus: VdL sei „nicht an der Rechtsstaatlichkeit interessiert, sondern daran, diejenigen an die Regierung zu bringen, die Berlin will.“ Den Corona-Wiederaufbaufonds bezeichnete er als „ein Instrument, um den Völkern Europas ihre Souveränität zu nehmen.“

Von der Leyen ist „sehr gefährlich“

Tomasz Poreba, ein EU-Abgeordneter der polnischen Regierungskoalition für „Recht und Gerechtigkeit“, bezeichnete die VdLs Erklärung als „beschämend“ und „sehr gefährlich“. Leyens Worte offenbarten „sehr deutlich die derzeitige Linie der EU“: Dass nämlich das Ergebnis demokratischer Wahlen „nur bestätigt wird, wenn es von der politischen Elite in Brüssel und der liberalen Linken gebilligt wird“.

Auch Kozma Zlotowski, ein weiterer PiS-Abgeordneter, verwehrte sich gegen die Einmischung VdLs in die italienischen Parlamentswahlen. Zlotowski, hält VdLs Erklärung für „eine Drohung an die italienischen Wähler und die künftige Regierung“. Er betonte weiters: „Die Wahlergebnisse werden von den Wählern in einer freien Abstimmung entschieden werden, nicht von Brüsseler Beamten“. (vadhajtasok)“

***

