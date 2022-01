Die Fähigkeit vom Ende her zu denken zeichne ihn aus, ließ uns Jörg Meuthen immer dann wissen, wenn er jener Stimmen überdrüssig war, die seine Strategie und seinen Führungsstil (samt der entsprechenden Zwischenergebnisse) kritisierten. Das Ende, das er nun nimmt, hat manch einer (so auch ich) ihm in den vergangenen Jahren immer wieder vorausgesagt. Es kam nicht unerwartet, wenn auch plötzlich. Ein Gastbeitrag von Michael van Laack.

Dass der Partei-Exodus erst manchen Monat nach dem innerparteilichen Exitus erfolgte, dürfte auch der Pandemie geschuldet sein, während der die meisten AfD-Mandatsträger das taten (und teilweise immer noch tun), was sie bei anderen stets beklagen: Sich übermäßig dem Thema Corona widmen, als hätte unser Land und auch die Partei nicht viele andere mindestes genauso wichtige Probleme, die einer Lösung harren.

Nun ist Jörg Meuthen am Freitag, dem 28. Januar 2022 – von nur wenigen betrauert – der AfD abgestorben. Der dritte Vorsitzende, der sich vom Mut zur Wahrheit abwendet, sagen die Spötter. Allerdings hat er sehr lange durchgehalten, wenn auch hauptsächlich wohl deshalb, weil er die Probleme sah, sie aber nur halbherzig anfasste und einem Schritt nach vorne entweder ein halber Schritt zurück oder ein unsicheres Trippeln auf dem neu erreichten Wegpunkt folgte.

Der angeblich zerstörerische Austritt

Vorgestern kündigte Erika Steinbach – wortreich und pathetisch, wie es sich für Patrioten gehört – ihren Eintritt in die AfD ein. Zwar hätte sie eigentlich nie wieder einer Partei angehören wollen, aber die „zerstörerische Form des Austritts“ von Jörg Meuthens lasse ihr keine andere Wahl. In einem Akt der Solidarität mit den durch die Form des Rücktritts geschundenen Flügler-Seelen sieht Frau Steinbach sich augenscheinlich verpflichtet, ihre politische Erfahrung nun direkt statt nur offiziös (innerhalb der parteinahen Desiderius-Erasmus-Stiftung) einzubringen.

Dass Meuthens Austritt zerstörerisch Wirkung zeigt, vermag ich nicht zu erkennen. Kaum jemand aus der sich selbst so nennenden „Bürgerlichen Mitte“ weint ihm eine Träne nach. Dennoch: Form und Stil des Austritts und des Nachtretens schon einen Tag danach befremden und toppen Petrys Auftritt in der Bundespressekonferenz am 25.09.2017, von Bernd Luckes eher weinerlich-trotzigen und nur mit Hilfe des „Spiegel“ bemerkten Abgangs gar nicht zu reden.

Meuthens real nie existierenden Mehrheiten

„Mein Austritt aus der AfD fällt mir nicht nur wegen meines eigenen Einsatzes für den Aufbau einer neuen, sachlich und konstruktiv wirkenden politischen Kraft unendlich schwer, sondern auch, weil es in der AfD immer noch viele treue und liebenswerte Mitglieder gibt, an deren politischen Auffassungen nichts zu kritisieren ist und die sich unermüdlich für die ursprünglichen Ziele der AfD aufgerieben haben.“ Nein, das ist nicht O-Ton Jörg Meuthen, sondern des eben erwähnten Mitgründers Bernd Lucke.

Für Meuthen wie seine Vorgängerin Frauke Petry gilt allerdings: Beide glaubten an die Stärke treuer und liebenswerter Mitglieder. Sie sahen zwar nicht nur das Gute im Menschen (wer das tut, wird Priester, nicht Politiker), doch waren sie fest davon überzeugt, jene Kräfte mit Hilfe der aus ihrer Sicht real existierenden schweigenden Kader-Mehrheit (die sogar in der Definition stets unbestimmt gebliebene „Bürgerliche Mitte“) hinter sich bringen und zum „Ausschwitzen“ der Sozial- und National-Patrioten veranlassen zu können. Ein fataler Irrtum. Denn weder besaß diese „Mitte“ bei MdB, MdL und vor allem nicht auf der kommunalen Parteiebene jemals eine Mehrheit noch ein gemeinsames Ideal.

Auflösung des Flügels eine Farce

Man könnte es „politisches Töten auf Verlangen“ nennen. Als ich davon hörte, Meuthen wolle keineswegs eine Spaltung der Partei riskieren (gar aktiv betreiben) oder auf einen Schlag die 50 führenden Köpfe des Flügels abschlagen, sondern sei mit dem Beschluss des Bundesvorstands sehr zufrieden, den Flügel aufzulösen, habe ich erstmals am strategischen Sachverstand von Prof. Dr. Meuthen gezweifelt. Denn die Auflösung einer Struktur bedeutet zweierlei nicht: Dass jene die Struktur bildenden Elemente sich ebenfalls auflösen und dass die Auflösung einer Struktur in der Setzung formaler Akte wie dem Aufgeben des eigenen Zeichens oder der Schirmherrschaft über eine Veranstaltung oder ein Projekt besteht.

Alice Weidel, Björn Höcke, Stephan Brander und manch anderer ist in jenen Tagen der medial als Selbstreinigung der AfD verkauften Aktion vor Lachen nicht mehr in den Schlaf gekommen. Darauf und auf manches andere haben viele (so auch ich) die Vertreter der im Gegensatz zum Flügel real nichtexistierenden „Bürgerlichen Mitte“ immer wieder aufmerksam gemacht. Eindringlich und oft tief analysierend. Wir haben Jörg Meuthen immer wieder erklärt, dass seine Nadelstichpolitik zu nichts führt außer zu durch den leichten Schmerz immer stärkeren Reaktionen der Sozial- und Nationalpatrioten.

Die fehlende Vernetzung

Zweierlei fehlte den Bürgerlichen von Beginn an: Eine gemeinsame Strategie zur Erreichung der erklärten Ziele (darüber stürzte schon Lucke) und der Wille zum Aufbau einer bürgerlichen Struktur, (also eine über den inner circle hinausgehende Vernetzung der so genannten Mitte. Meuthen und die Seinen waren vor allem in den letzten beiden Jahren beratungsresistent und misstrauisch gegenüber Dritten, die außerhalb der Partei stehend ihr Mittun und ihre Kompetenz einzubringen anboten. Lieber allein untergehen, als neue Schiffsbesatzung anzuheuern, die Torpedos scharf macht, statt auf Deck hier und da mal ein paar Planken zu schrubben.

Jörg Meuthen und die seinen sind nicht untergegangen, weil ihre Vorstellungen von der Zukunft der AfD vollständig irrig waren. Sie sind untergegangen, weil sie sich als schwach erwiesen haben. Führungsschwach, weil sie nur wenige ihrer vollmündig verkündeten Absichten und Ziele in die Tat umsetzen konnten. Zudem strategisch schwach, weil Weidel, Chrupalla, Meuthens einst väterlicher Freund Alexander Gauland und Höcke ihm und den Seinen immer ein oder zwei Züge voraus waren und im Gegensatz zu allen anderslautenden Beteuerungen des ehemaligen Vorsitzenden deutlich früher diverse Ausgänge vom Ende her gedacht haben.

Letztendlich auch erklärungsschwach. Denn Meuthen nahm argumentativ zu oft Anleihen bei Mainstream-Medien, statt den Mitgliedern aus der Innensicht heraus die Parteiwelt und die Wirkung auf Gegner und die Bürger im Allgemeinen zu erklären.

Letzte Worte

Ich selbst bedauere sehr, dass Meuthen gescheitert ist, denn in der Tat könnte sein Austritt nun ein Signal für die Ostpartei sein, zum Sturm auf den Westen zu blasen. Ob sich die für den Osten richtigen politische Botschaften (denn hier haben wir ganz andere historische Voraussetzungen) eins zu eins auf den Westen übertragen lassen, ist jedoch mehr als fraglich. Ebenfalls könnten sich die tatsächlichen Scharfmacher nun ermutigt sehen, ihr in Teilen republikfeindliches Weltbild stärker zu intonieren und so am Ende gar Alice Weidel oder Tino Chrupalla als Gemäßigte erscheinen lassen, die warnend den Finger vor einem möglichen Parteiverbot erheben.

Noch einmal: ich bedaure Jörg Meuthens Abgang und weine ihm dennoch keine Träne nach. Denn er hat in den vergangenen Jahren oft genug um das Erleiden dieses Schicksals gebettelt, indem er sich weigerte, ein neues Stellwerk zu bauen, als noch die Möglichkeit dazu bestand und sich stattdessen auf das Stellen einiger Nebengleisweichen beschränkte. Die AfD nach Jörg Meuthen wird also keine andere Partei als jene mit ihm. Sie muss sich nicht neu erfinden. Sie bleibt ein gäriger Haufen, der immer wieder nach Gemeinsamkeit, Zusammenhalt und Einigkeit ruft, aber nie erreicht, weil die Partei gespalten ist.

Allerletzte Worte

In Ost und West, in liberal-konservativ, sozial-patriotisch, national-konservativ und völkisch-national. Eine Führungsfigur, die die Kraft und den Willen hat, alle diese Strömungen zu vereinen und dazu bringen kann, zumindest im Außenverhältnis mit einer Stimme zu sprechen, sehe ich nicht. Und so wird in wenigen Jahren einmal mehr eine Hoffnung der Rechten auf eine Partei, die zu einer teilrestaurierenden Erneuerung dieser Republik in der Lage ist, zerstoben sein. Schon Jesus Christus und sicher manch einer vor ihm wusste: Ein Reich, das in sich uneins ist, zerfällt. So viel kann man gar nicht ausschwitzen.

