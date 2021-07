(Michael van Laack) Cem Özdemir, neben Annalena Baerbock und Robert Habeck der lupenreinste Demokrat im erlauchten Kreis der Ökofaschisten, ist außer sich! Da haben doch tatsächlich seine Baden-Württemberger Parteikollegen den AfD-Kandidaten zum Landesverfassungsgericht im 3. Wahlgang mitgewählt oder zumindest nicht mit Nein gestimmt.

Und das, obwohl in „unserer Demokratie“ gilt: Stimmen für die AfD haben nach Wahlen genauso viel Wert wie ungültige Stimmen an der Wahlurne; und mit AfD-Mandatsträgern redet man nur, wenn man ihnen eine Falle stellen will.

Ungeschriebenes Gesetz mit Füßen getreten

Deshalb ist Cem Özdemir zurecht empört! Seine Fraktion im Baden-Württemberger Landtag hat den Konsens aller demokratischen Faschisten verlassen und die Wahl von Bert Matthias Gärtner ermöglicht. Seine Reaktion darauf ist eigentlich noch viel zu mild:

Eigentlich hätte er zu sofortigen Gegenmaßnahmen aufrufen müssen. Aber auf der anderen Seite wird er sich gedacht haben: „Auf meinen Ministerpräsidenten in BW, die Frau Bundeskanzlerin und die Merkeljugend (Party- und Eventszene, FFF und Antifa) kann man sich verlassen. Da reicht es vollständig aus, wenn ich ein leises Signal des Unmuts setze. Das werden unsere „Freunde“ schon richtig interpretieren und in den nächsten Tagen mit diversen Aktionen unsere Demokratie schützen!“

Noch ist Frau Merkel in Amt und Würden. Das lässt sich mit einem Machtwort von ihr, ein paar Drohbriefen an die Familie des Richters und dem ein oder anderen Brandanschlag durch Aufrechte und Anständige auf das Fahrzeug des Neuernannten sicherlich rückgängig machen. — Michael van Laack (@M_van_Laack) July 22, 2021

#NoAfD – Das Twitter-Erkennungszeichen der wahren Demokraten

In der Bundesrepublik Deutschland kann jeder wählen, wen er will. Klar, aber er muss sich über die Folgen dieser Wahl immer im Klaren sein, vor allem wenn er öffentlich äußert, wen er gewählt hat. Da kann die berufliche Karriere schon mal jäh enden, die Reservierung im Restaurant gecancelt, das Auto in Brand gesteckt, man selbst oder die Familie in der Schule oder auf offener Straße beleidigt bzw. geschlagen werden.

Für Cem Özdemir sindall das vermutlich gute und hoffnungsvolle – weil demokratiestärkende Zeichen. Denn AfD ist eben eine „No-Partei“. Wer für eine No-Partei ein Mandat ausübt bzw. offen seine Sympathie bekundet, ist nicht Teil der neu geschaffenen uniformlosen SA namens Zivilgesellschaft und hat jedes Recht auf soziale Anerkennung und politische Partizipation verwirkt. Schon ein „Guten Morgen“ im Hausflür an einenstadtbekannten AfDler stellt ein zu großes Maß an Wertschätzung dar. Vor solchen Menschen darf man nur ausspucken, z. B. auf den Fluren des Bundestages oder der Landtage, wenn keine Kamera in der Nähe ist.

Ungrün ist demokratiefeindlich

Vor allem deshalb, weil viele AfDler weder kiffen, noch sexuelles Interesse an Minderjährigen haben, Abtreibung bis zum Tag vor der Geburt nicht mittragen wollen, weder dem Islam, der BLM, der FFF noch der LGBTI-Community Herrschaftsrechte und -zeichen zubilligen wollen. Mit anderen Worten: #NoAfdler sind menschenverachtende Individuen, die überall hingehören, aber ganz sicher nicht in ein Amt am Verfassungsgerichtshof.

