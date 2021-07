(Michael van Laack) In unserem gestrigen Morgenartikel zur Starkregenkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz – als das ganze Ausmaß noch nicht ersichtlich war – äußerten wir bereits die Befürchtung, dass es zu einer Instrumentalisierung der Opfer kommen würde. Heute hat Luisa Neubauer – die Führerin der Klimabewegung FFF in Deutschland – unsere Befürchtungen vollauf bestätigt.

In einem für das fremdsprachige Ausland entworfenen Tweet schreibt sie über einem apokalyptisch anmutenden Bild:

Here in Germany, dozens have died in floods, hundreds are missing, thousands have lost their homes. It's devastating. This is the climate crisis unravelling in one of the richest parts of the world — which for a long time thought it would be “safe”.

No place is “safe” any more. pic.twitter.com/ECtqpmlYi2 — Luisa Neubauer (@Luisamneubauer) July 16, 2021

Angst schüren – Untergangsszenarien kreieren

„Bei uns in Deutschland sind Dutzende bei Überschwemmungen ums Leben gekommen, Hunderte werden vermisst, Tausende haben ihre Häuser verloren. Es ist verheerend. Dies ist die Klimakrise, die sich [in ihrer Wirkung] nun einem der reichsten Teil der Welt offenbart, der lange Zeit dachte, er wäre sicher. Kein Ort ist mehr sicher.“

Fürchtet Ihr euch? Ihr fürchtet Euch noch nicht genug. Das ist Luisa Neubauers Botschaft. Der Subtext lautet: Ihr wisst, welche Partei Deutschland und die Welt retten kann. Diese wählt!

Auffällig bei diesem Tweet ist auch die Distanz zu den Opfern, die dadurch zum Ausdruck gebracht wird, dass Neubauer nur von Dutzenden, Hunderten und Tausenden spricht. Nicht aber benennt, das hinter diesen Zahlen Menschen stehen, ihre Schicksale und die ihrer Angehörigen. „Human beings“ oder zumindest „people“? Fehlanzeige in diesem Text. Kalte Instrumentalisierung!

Der neue Sozialismus geriert sich als Retter des Klimas

Bereits Ende Mai 2019 hatte ich in meinem Artikel „Klimawandel – Schlüsselbegriff des neuen Faschismus“ auf die Strategie und die wahrscheinliche Entwicklung hingewiesen, die wir in diesen Tagen vermehrt sehen. „Unravelling“ schreibt Luisa Neubauer, was in der primären Bedeutung „entwirren“ oder „enträtseln“ heißt, ich allerdings zum besseren Verständnis in diesem Kontext mit „offenbaren“ übertragen habe. Und in der Tat: In diesen Tagen offenbart sich vieles. Vor allen, dass die „System-Changer“ verstanden haben: Den Sozialismus können wir nicht einfach nur als alte Idee in neuen Kleidern in die Gesellschaft wiedereinführen.

Wir brauchen einen Aufhänger, einen Schlüsselbegriff, ein Schlüsselthema. In anderen dunklen Zeiten waren das „Reparationszahlung“ und „Arbeitslosigkeit“. Der Feind im Inneren wie im Äußeren. So auch jetzt. „Klimawandel“. Das Wetter als Feind, als Bedrohung von außen, unterstützt von Feinden im inneren, die durch ihr falsches Konsumverhalten und ihr fehlerhaftes Denken diesem Feind in die Hände spielen. Große Zeiten…

***

Sie lesen gern die Debattenbeiträge und Analysen fernab des Mainstreams, die Ihnen Michael van Laack auf PP bietet?

Dann können Sie ihn für sein Engagement hier unterstützen: