(Michael van Laack) Kaum ging in der Nacht die Meldung über den Ticker, dass im Dorf Schuld bei Adenau in der Eifel (Landkreis Ahrweiler) zahlreiche Häuser nach Überflutungen durch Starkregen eingestürzt sind, lief in den sozialen Netzwerken die Hysterisierung an. Die Grünen wittern die Chance, in den Umfragen wieder einige Prozentpunkte zu wachsen und werden im Tagesverlauf eine unsägliche Kampagne beginnen.



Überflutungs- und Überschwemmungskatastrophen hatten wir in Deutschland in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten immer wieder mal. Ob das Oder-Winterhochwasser 1981/82, die Rheinhochwasser von 1993, 1995, und 1997, das Pfingsthochwasser an der Donau 1999, das Elbhochwasser 2002 (das Schröder die Bundestagswahl gewinnen ließ, weil er sich als Retter in der Not gerierte), um nur ein paar der jüngeren Ereignisse zu nennen.

Unwetter: Sechs Häuser in der Eifel eingestürzt – Mehr als 30 Menschen vermisst https://t.co/MWkmVq8kTw pic.twitter.com/qM8ENrYsRw — WELT (@welt) July 15, 2021

Hitze: Klimawandel! Starkregen: Klimawandel! Kältester April: Klimawandel!

Im Gegensatz zu Österreich, Tschechien, Ungarn oder Polen hatte Deutschland bei Überschwemmungskatastrophen in den vergangenen sechs Jahrzehnten hinsichtlich der Opferzahlen stets Glück. Nun scheint es, dass nach dem Einsturz mehrerer Häuser eine große Zahl von Menschen ums Leben gekommen ist. Das ist wahrlich ein Grund zur Trauer, aber nicht für politische Instrumentalisierung:

„Selten so eine Klimakrise erlebt wie gerade.“ – Nennt es doch einfach beim Namen. https://t.co/8z3So40Lwf — Luisa Neubauer (@Luisamneubauer) July 14, 2021

Die Nachricht aus dem Katastrophengebiet ist noch frisch. Erste Klimaaktivisten nutzen allerdings bereits das Ereignis für Wahlkampfzwecke. Diese Bundestagswahl, so scheint es, wird nur gewinnen können, wem zweierlei gelingt: a) mehr Blut an den Händen der anderen kleben zu lassen, als an den eigenen nachweisbar werden zu lassen b) erfolgreicher Furcht und Angst in die Herzen der Bürger zu pflanzen. 2021 wird zu einem der traurigsten Jahre in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.

***

