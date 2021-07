(Michael van Laack) Die „Junge Alternative“ – die Jugendorganisation der AfD – hat in den vergangenen Jahren deutschlandweit manchen Skandal produziert. Sowohl innerparteilich als auch im öffentlichen Raum. Wer als nicht unumstritten oder vielleicht gar schon als Risiko gilt, steht an einer Gabelung mit zwei Wegen, Die „Junge Alternative“ in Berlin hat sich für den richtigen Weg entschieden.

Der eine führt Über die Ausnutzung der durch das negative Image erworbenen bzw. zumindest gefühlten Narrenfreiheit in die Bedeutungslosigkeit. Denn schlimmer kann es ja eigentlich nicht mehr kommen, also lasst uns rücksichtslos Vollgas geben. Der zweite schwieriger Weg führt über kluge, frische, provikative und dennoch seriöse Kampagnen dazu, das eigene Image zu verbessern und den „Erwachsenen“ in der Partei zu zeigen. Wir haben die Pubertät überstanden. die Pubertät überstanden. Auf Letzterem befindet sich die JA Berlin.

Wahlkampf ohne Logo

Seit einigen Wochen kleben an den unmöglichsten stellen in Berlin Plakate mit dem Label #FreiheitForFuture. Die Namensähnlichkeit mit der Bewegung der heiligen Greta dürfte nicht ganz zufällig gewählt sein. Denn bekannte Wortmuster erregen Aufmerksamkeit und der Betrachter ist eher geneigt, sich mit dem ganzen Bild oder Text zu beschäftigen.

Zudem verzichtet die „Junge Alternative“ bewusst auf das eigene Logo. Denn auch hier kommt wieder der psychologische Effekt ins Spiel. In der öffentlichen Debatte hat die „Junge Alternative“ ein negatives Image. Sieht der Vorübergehende also ein Plakat mit dem Logo, wird er – wenn überhaupt – die Botschaft bereits unter dem Vorbehalt zur Kenntnis nehmen, dass dies nur Propaganda von „Nazis“ ist.

Frische Kampagne: Provozieren, Pointieren, Anregen!

So viel zu der Frage, warum die Aktion so und nicht anders angelegt ist: Wild kleben, Botschaften ohne Logo, eingängige Sprüche: Guerilla-Marketing nennt man das.

Nun aber zu den Themen der Aktion: Diese sind klug gewählt und vielfältig: Klimawandel, Migration, Gender, soziale Frage. Alles ist dabei, was die Menschen im Moloch Berlin (aber natürlich nicht nur dort) gerade umtreibt, weshalb diese Aktion durchaus auch in anderen Regionen Deutschlands Sinn machen würde.

Denn es muss uns darum gehen, in kurzen und knappen Botschaften die Fehler und Schwächen der regierenden zu pointieren. Langatmige Statements interessieren heute die Bürger ebenso wenig, wie von den Plakaten gnädig und wissend herablächelnde Politiker, die eine Floskel wie „Wohlstand für alle“ „Enteignung jetzt“ oder „Kein Wandel ohne Klimawandel“ von sich geben.

„Wieso ist es leichter Crystal zu bekommen, als einen „Friseurtermin“

Das ist einer der Sprüche, die im Rahmen der Aktion „FreiheitForFuture“ plakatiert wurde und ein Problem anspricht, dass wir in vielen Großstädten sehen. Von der Polizei fast unbehelligt trieben selbst im tiefsten Lockdown Dealer an jeder Ecke ihr Unwesen, während der Normalbürger nicht einmal Oma und Opa gleichzeitig in seiner Wohnung empfangen durfte.

So geht Wahlkampf, so muss er sein: angriffslustig, unhaltbare Zustände in smarten Sprüchen beschreibend, zum Nachdenken anregend. Klar ist selbstverständlich auch, eine solche Aktion löst die beschriebenen Probleme nicht. Aber sie erhöht die Sensibilität und lässt bei immer mehr Bürgern die Frage aufkommen: Welche Parteien sind verantwortlich für Zustand X. und welcher Partei traue ich am ehesten zu, dass sie diese Missstände beseitigt? Mehr kann Wahlkampf nicht leisten, mehr soll er auch gar nicht leisten.

Deshalb sehe ich in dieser Kampagne der Jungen Alternative ein Musterbeispiel für einen modernen und jungen Wahlkampf. Denn daran mangelt es nicht nur bei den Unionsparteien, der SPD und FDP. Auch bei der AfD schleicht sich in den Wahlkampf das Denken ein: Lieber das, was sich schon immer bewährt hat. Das ist – um mal ein wenig verächtlich zu schreiben, die Strategie des alten weißen Mannes.

Ein guter Anfang – Fortsetzung folgt

In einer Zeit aber, in der Konservative und Bürgerliche immer häufiger und mit größerer Intensität vom Diskurs ausgeschlossen und teilweise sogar sozial geächtet werden, braucht es eine andere Strategie: die der Guerilla. Allerdings darf es dabei nicht bleiben. In einem zweiten Schritt müssen die Guerillas ihr Gesicht zeigen, damit das Volk „seine Helden“ identifizieren kann.

Diese zweite Phase, so hören wir aus Kreisen der Jungen alternative Berlin, beginnt am 20. Juli 2021. Das Datum dürfte nicht zufällig gewählt worden sein. Wir werden das Projekt gern kritisch begleiten und hoffen, dass es an ein gutes Ende geführt werden kann. Allerdings nicht mit den Mitteln, die der Kreis um Stauffenberg einsetzte, weil Gewalt nur in den allerseltensten Fällen eine Lösung ist. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die JA Berlin an und ab diesem Tag andere Akzente setzen wird. Denn sie möchte ja nicht scheitern wie Stauffenberg.

