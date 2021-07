(Michael van Laack) Nein, den Namen der Bewegung habe nicht ich mir ausgedacht, nachdem ich mal wieder ein Fläschchen Absinth zu viel getrunken hatte. Es handelt sich um eine Initiative, die von Vertretern jener Helden gegründet wurde, die unter unserer neuen Nationalflagge – der Regenbogenfahne – bzw. der Sonnenblume auf grünem Grund oder Hammer und Sichel marschieren.

Von Damen, die danach lechzen, dass Männer ihre nackten Brüste anstarren, damit sie gleich darauf #metoo schreiend die Staatsanwaltschaft beschäftigen können, weil lüsternes Anschauen bekanntlich bereits sexuelle Belästigung darstellt.

Egal, ob im Freibad, bei der Grillparty oder auf der Autobahnbaustelle neben der Teemaschine: Viele Männer laufen mit nacktem Oberkörper durch unser genderfeindliches Deutschland. Hingegen werden Frauen mit freiem Oberkörper sogleich mit einem Polizeibadetuch bedeckt und kurz in Gewahrsam genommen, um die Personalien zu erheben und anschließend eine Anzeige wegen erregen öffentlichen Ärgernisses anzufertigen.

Ganz unabhängig davon übrigens, wie wohlgeformt (oder auch nicht) ihre Brüste sind. Zumindest habe ich noch nicht davon gehört, dass man auf der Polizeidienststelle noch einmal das Badetuch wegnimmt und erst dann entscheidet, ob eine Anzeige geschrieben werden soll oder nicht…

Nackte Brüste sind "grob ungehörig" (§118 OWiG) ???

I can't believe we are still protesting this shit.

Die Sektion "die wilden Möpse" ruft zum "Summer of Nipple Résistance" auf! Boobies on every corner!

