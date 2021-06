(Michael van Laack) Kaum hat die Corona-Krise ihren Schrecken verloren, wenden sie die MSM wieder ihrem Lieblingsthema zu. Jungen arabischen (hauptsächlich muslimischen und männlichen) Migranten. Das Wetter ist schön, die Flüchtlingsrouten füllen sich wieder. Folglich gilt es, den moralischen Druck hochzufahren.

Ganz perfide ist dabei heute die Wortwahl der Süddeutschen Zeitung im Teaser zum Artikel „Prantls Blick: Die schlechte Flüchtlingspolitik der EU“.

Jeden Tag tötet die EU Migranten – durch unterlassene Hilfeleistung. Und wer nach Deutschland kommt, wird fertig gemacht – in sogenannten Anker-Zentren. Maßstab sollte aber sein: Wie wollten wir behandelt werden, wenn wir Flüchtlinge wären? #PrantlsBlick https://t.co/H7Sq5R2pgh — SZ Top-News (@SZ_TopNews) June 20, 2021

Klebt das Blut vieler Flüchtlinge an unseren Händen?

Heribert Prantl sieht das definitiv so. Auf den ersten Blick liest sich seine Anschuldigung wie fahrlässige Selbsttötung durch Unterlassen. Diesen Straftatbestand gibt es selbstverständlich nicht. Also dann vielleicht doch Mord? Ermorden „wir alle“ Flüchtlinge, indem wir ihnen verwehren, direkt aus ihrem Fluchtland in einen sicheren Hafen in Deutschland oder einem der wenigen anderen aufnahmebereiten EU-Staaten gebracht zu werden?

Sind Ankerzentren Internierungslager?

Außerdem würden in Deutschland angekommene Flüchtlinge nicht mit goldenen Löffeln gefüttert (wie Allah und die Schlepper ihnen versprochen hatten), sondern in Ankerzentren zusammengepfercht wie Menschen dritter Klasse behandelt. Ihnen werde schändlicherweise die Chance auf eine goldene Zukunft in einem PoC-freundlicheren Deutschland verwehrt.

Wohin sollten Deutsche fliehen? Und warum?

In die USA vielleicht? Oder nach Australien, Kanada, Japan. Überall dort bekämen wir Nahrung und Unterkunft, wie auch die Flüchtlinge, die zu uns kommen. Mehr aber auch nicht. Überall dort wird konsequenter abgeschoben und der Zugang zum Arbeitsmarkt in den letzten Jahrzehnten immer mehr erschwert, so man die Sprache nicht zumindest gut beherrscht und bereit ist, die bisherige Staatsbürgerschaft aufzugeben.

Was will der Autor uns sagen?

Und warum sollten wir überhaupt fliehen? Vielleicht vor Angela Merkel? Die ist vermutlich spätestens Weihnachten 2021 nicht mehr im Amt. Na ja, vielleicht vor einer schwarz-grünen Ökodiktatur. Aber würde die UNO das als Fluchtgrund anerkennen?

Was die Flucht in islamische Staaten betrifft: Davon ist dringend abzuraten. Falls wir als weiße Christenhunde überhaupt Aufnahme fänden, stünde zeitnah die Zwangskonversion an. Und selbst in den finanzstarken arabischen Ländern dürften wir in den ersten fünf Jahren nicht arbeiten und in den ersten zehn keinen Besitz erwerben. Deshalb stellt sich mir am Ende der Lektüre des Prantl-Artikels die Frage: Was will er uns damit sagen? Vermutlich nicht mehr als: Habt endlich ein noch schlechteres Gewissen, Ihr biodeutsches weißes Pack!

***

Sie lesen gern die Debattenbeiträge und Analysen fernab des Mainstreams, die Ihnen Michael van Laack auf PP bietet?

Dann können Sie ihn für sein Engagement hier unterstützen:

Paypal