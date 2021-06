(Michael van Laack) Nein, ich argumentiere nicht damit, was in anderen Ländern schon wieder möglich ist oder wie in diesen Staaten das Maskentragen gehandhabt wird. Andere Länder interessieren mich nicht. Es geht um die Kinder an deutschen Schulen. Und hier sind allein die Ministerpräsidenten und ihre Fachministerien in der Pflicht.

Schlimm genug, dass wir Kunden noch Masken tragen müssen im Einzelhandel! Noch schlimmer, dass die dortigen Mitarbeiter das (mit Pausen) acht Stunden aushalten müssen. Welche Langzeitfolgen (Bronchial- und Lungenleiden) sich da ergeben, weiß noch niemand, da Studien selbstverständlich fehlen.

Maskenpflicht in Schule muss sofort fallen

Ja, ich weiß! Der große Karl Lauterbach sieht das vollkommen anders. Für ihn bleiben Kinder bis 12 Jahre „Pandemietreiber Nr. 1 mit einer außergewöhnlich hohen Inzidenz“. Aber zum ersten ist der Verlauf bei Kindern zu 99,9 % ein symptomfreier bis milder, zu zweiten sind Urgroßeltern und Großeltern schon fast alle geimpft (die vulnerablen Gruppen ohnehin) und zum dritten können die Eltern gern zu Hause Masken tragen, falls sie Angst haben sollten, sich bei ihren Kindern anzustecken. Viele Eltern sehen ihre Kinder ohnehin nur beim Frühstück und Abendessen (wenn es denn ein gemeinsames gibt).

Außerdem sagen nahezu alle Virologen, von denen sich die Kanzlerin und die MP’s nicht beraten lassen, schon seit langem, dass im Sommer das Ansteckungsrisiko minimiert ist. Auch wissen wir, dass die meisten Masken ohnehin nicht den Schutz leisten, den sie versprechen. Es ist also nichts anderes als Schikane, Jugendliche (vor allem aber Kinder) in der Schule zum Tragen einer Maske zu verpflichten.

Flickenteppich bei Lockerungen

Die Pflicht muss in einer Übergangsphase (damit die besorgten sich langsam entwöhnen können) zur Freiwilligkeit werden. In einigen Wochen sollte dann das Tragen von Masken verboten werden. Das lässt sich leicht mit dem Vermumnungs-Verbot begründen. Einige Bundesländer lockern bereits. So Rheinland-Pfalz und das Saarland, wo die Pflicht in den nächsten Tagen entfällt. Andere Bundesländer haben jedoch angekündigt, unabhängig von der Inzidenz auch noch in den ersten zwei Wochen des neuen Schuljahrs nach den Sommerferien die Maskenpflicht beibehalten zu wollen.

Leider wurden in den vergangenen Monaten so viele Eltern ideologisch mit überzigener Furcht vor dem Virus „geimpft“, sodass es kaum Widerstände gibt. Wie es ihren Kindern dabei geht, ist vielen augenscheinlich gleichgültig.

Liebe Eltern, nehmt das nicht mehr hin!

Ich ermutige Eltern, Widerstand zu leisten. Schickt Eure Kinder ohne Maske und mit einer schriftlichen Erklärung von Euch in die Schule. Selbstverständlich werden Schulleitung und Lehrer das nicht dulden dürfen, weil sie sonst eigene dienst- oder arbeitsrechtliche Konsequenzen befürchten müssten. Entsprechend werden sie Eure Kinder vom Unterricht ausschließen oder sie über den Gruppendruck zwingen wollen. Darauf müsst Ihr sie vorbereiten.

Aber dann habt ihr etwas rechtlich Verwertbares in der Hand. Denn es gibt keinerlei Sachgrund mehr für die Maskenpflicht in der Schule. Einem ungerechten Gesetz oder einer ebensolchen Verordnung stillschweigend zustimmen heißt, sich an der Ungerechtigkeit beteiligen. Wollt Ihr das? Ich will es nicht!

***

Sie lesen gern die Debattenbeiträge und Analysen fernab des Mainstreams, die Ihnen Michael van Laack auf PP bietet?

Dann können Sie ihn für sein Engagement hier unterstützen:

Paypal