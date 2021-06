(Michael van Laack) Von Karl Lauterbach haben wir schon manchen seltsamen Tweet gelesen. Aber hier übertrifft sein Wording alles, was er bisher an Realsatire geliefert hat. Der Ludwig-Mecklinger-Gedächtnispreis wäre ihm – so es ihn gäbe – kaum mehr streitig zu machen. Wer Ludwig Mecklinger war? Der letzte Gesundheitsminister der DDR.

Habe heute in Köln-Mülheim die Stadtteilimpfung im Kulturbunker besucht, symbolisch eine Bürgerin selbst geimpft. Alles war toll organisiert. Johnson@Johnson Vac wurde geimpft. Die Stadtteilmütter waren am Start um Hochrisikoträger zu motivieren. Es gibt so viele IdealistInnen! pic.twitter.com/t5qY3Z2u4K — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) June 13, 2021

Die Motivation eines „Hochrisikoträgers“

Wie muss ich mir das vorstellen, lieber Karl? Vielleicht „Opa, lass Dich endlich impfen, damit Du länger lebst und Deine Enkel nicht schon vor dem ersten Grundschuljahr sterben.“? Oder „Du bist doch sicher schon 22 und hast eine feste Freundin. Habt Ihr ja alle in dem Alter! Stell Dir vor, sie wird schwanger und Ihr beide seid noch nicht geimpft.“?

Etwas ganz anderes: Ist Johnson@Johnson überhaupt schon zugelassen in Deutschland? Kann der Wirkstoff, der per E-Mail verabreicht werden? Oder genießt der Inhaber eines Accounts nach zweimaligem Empfang in einer Textnachricht den vollen Impfschutz? Das wäre toll! Noch besser wäre natürlich Johnson#Johnson. Alle aufrechten Influencer (wie z. B. Du) könnten dann ihre Follower per Hashtag immunisieren.

Ist eine symbolische Impfung wirksam?

Falls nicht, hast Du die gute Frau darüber informiert, dass sie schnellstmöglich einen echten Impftermin ohne Kameras ausmachen sollte? Und was sind eigentlich Stadtteilmütter? So etwas wie Corona-Blockwarte? Vermutlich, denn in der DDR waren die IM bekanntlich auch allesamt Idealisten!

Es wäre besser, lieber Karl, wenn Du Dich nicht an PR versuchst, sondern bis zur real oder auch nur fiktional über uns hereinbrechenden vierten Welle nach der Bundestagswahl weiterhin für die meisten Deiner Fans unverständliche Tabellen, Grafiken und Links zu Studien in englischer oder französischer Sprache veröffentlichst, die Du im Teaser gern weiterhin mit sachgrundlosen Horrorszenarien verknüpfen darfst.

Ich hoffe, Deine Berater sehen das genauso. Denn niemand von uns möchte an einem chronischen Lachflash erkranken. Schließlich geht es auch uns darum, die Auslastung der Intensivstationen so gering wie möglich zu halten und selbst keine von innen sehen zu müssen. Also bitte mäßige Dich, mein Gutester!

