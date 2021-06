(Michael van Laack) Es ist zweifellos ein ironisch-hämischer Tweet, den Marcus Blume heute Morgen abgesetzt hat. Doch kann er nicht darüber hinwegtäuschen, dass sein Ministerpräsident Markus Söder und die große Schwester CDU mit vielem liebäugeln, was die Grünen vorgeschlagen haben. Auch hat die CSU alles mitgetragen, was die Regierungskoalition bzw. die Unionsfraktionen in den vergangenen Jahren und vor allem den letzten Monaten beschlossen haben.

So z. B. die CO 2 -Abgaben, die am Ende immer der Verbraucher allein tragen wird, weil sowohl Vermieter über die Miete als auch Unternehmen über die Produktpreise ihre Vorleistungen weitergeben werden. Auch das Festhalten am Atomkraftausstieg wieder jegliche Ratio stellt für die CSU kein Problem dar.

Liebe Grüne, wir wünschen Euch einen spannenden Parteitag. Wir würden uns freuen, wenn ihr so ehrlich wärt und „Deutschland“ tatsächlich aus dem Titel des Wahlprogramms streicht, so wie es eure Basis will. Das beste für Deutschland habt ihr offensichtlich nicht im Sinn. pic.twitter.com/KhFQTb5ctG — Markus Blume (@MarkusBlume) June 11, 2021

Ein wenig sitzt Blume auch im Glashaus

Besonders lächerlich wirkt der Punkt „offene EU-Außengrenzen“. Denn die Regierung Merkel hatte mehr als fünf Jahre Zeit, dieses Problem anzugehen. Zwar haben wir theoretisch keine offenen Grenzen, doch in der Praxis erweist sich das alles nur als Papiertiger. Auch bei der CO 2 -Bepreisung in der Landwirtschaft vertreten zahlreiche Unionsmitglieder die Auffassung, dass hier Regelungsbedarf bestünde.

Dennoch trifft die CSU-Grafik grundsätzlich ins Schwarze. Mit den Grünen werden wir mehr Verbote sehen und eine Überregulierung in zahlreichen Bereichen des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft. Und auf dem Parteitag, müssen wir damit rechnen, dass Hardliner das aktuelle Programm aus der Feder von Habeck und Baerbock noch verschärfen wollen.

Grüne wahrscheinlichster Koalitionspartner der Union

Sollte die Umfrageentwicklung sich über den Sommer Bestand haben, werden zudem die Grünen der natürliche Koalitionspartner der Union sein. Manches von dem, was Blume also heute noch empört, wird unter einer Regierung Laschet/Baerbock in den nächsten Jahren zur Wirklichkeit.

Wieviele Wähler abschrecken wird, hängt auch mit der Entwicklung von FDP und AfD in den nächsten Monaten zusammen. Wenn die FDP sich weiterhin so an die Grünen heranwirft, wird sich ihr Zwischenhoch rasch erledigt haben. Und die AfD? Die ist seit Jahren und aktuell so intensiv wie nie zuvor mehr mit sich selbst beschäftigt als mit Wahlkampfstrategie. In ihr kämpfen zwei Parteien darum, wer denn nun tatsächlich eine bzw. die bessere Alternative für Deutschland darstellt.

***

Sie lesen gern die Debattenbeiträge und Analysen fernab des Mainstreams, die Ihnen Michael van Laack auf PP bietet?

Dann können Sie ihn für sein Engagement hier unterstützen:

Paypal