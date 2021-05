(Michael van Laack) Naiv, Naiver, Söder. Das hat der bayerische Ministerpräsident gestern einmal mehr mit einem Tweet bewiesen. Zuerst bezeichnete er sein „Team Vorsicht“ als den Bezwinger der Corona-Pandemie, wenige Stunden später profilierte er sich als Berg- und Weltretter.

Der Inzidenzwert in ganz Bayern liegt heute unter 50 – die Zahlen sinken beständig. Der Kurs von Vorsicht mit Perspektive zahlt sich aus. Vielen Dank fürs Mitmachen! — Markus Söder (@Markus_Soeder) May 26, 2021

Die Gletscher in Deutschland werden schmelzen. Wir müssen dem Klimawandel wirklich begegnen, um den Charakter unserer Heimat zu bewahren. pic.twitter.com/wdlMwJipU1 — Markus Söder (@Markus_Soeder) May 26, 2021

Wenn Deutschland morgen klimaneutral würde…

Wenn wir keinerlei Ressourcen mehr verbrauchen würden… wenn also alle Menschen in Deutschland tot in wenigen Wochen tot (weil Opfer des totalen Energieverzichts) und der Rest nach Syrien, Afghanistan oder nach Nigeria zurückgeflohen wäre, um dort wenigstens noch ein wenig Lebensqualität zu haben…. würden die Gletscher in Deutschland im gleichen Tempo weiterschmelzen. Was zudem nicht zwingend nur mit menschengemachter Klimaerwärmung zu tun hat.

Die USA und China sind die wichtigsten Handelspartner Deutschlands. Wir genießen ihren „Service“ und fragen nicht danach, wie d ihre Produkte hergestellt werden. Hauptsache, der Konsum in Deutschland rollt. Auch in Indien engagiert sich unsere Regierung sehr. Allerdings nicht für den Klimaschutz, sondern für den Aufbau neuer Industrien und Atomkraftwerke.

Wir müssen etwas, aber nicht so radikal!

Aber die anderen Staaten auch. Und eigentlich noch deutlich mehr, wenn die Welt tatsächlich 2030 am Kipppunkt sein sollte, wie es die Grünen und ihr veganes Vorbild – Grate Thunberg – täglich in die Welt hinausposaunen.

An Deutschlands Wesen soll alles genesen

Doch in Deutschland politischer Führungsriege herrscht eine „Ganz oder gar nicht-„Mentalität. Bei der Migration (die ganze Welt kann zu uns kommen), in der Corona-Politik (statt schwarzer Null die rote Billion), im Kampf gegen rechts (alles was nicht Links ist, muss bekämpft werden!). Und eben auch in der Klimapolitik (Gas, Öl, Kohle, Atomkraft und Fleisch weg) zählt „Alles oder Nichts“. Dann – so glaube ich – besser nichts! Denn „Alles“ gefährdet nicht nur den Wohlstand, sondern das Gemeinwesen insgesamt und am Ende die Existenz des Vaterlandes.

Ein Land, dass sich immer abhängiger macht in wichtigen Bereichen 8so der Energieversorgung) wird irgendwann aufgesogen, assimiliert oder gar zerstört von interessierten Drittmächten. – Die MSM befeuern diese Linie täglich neu. Und werden sie auf Fakten wie die in der obigen Grafik angesprochen, heißt es immer: „Wir müssen v Vorbild für alle anderen sein! DAS SIND WIR UNSERER Geschichte schuldig!“ Was om Subtext nichts anderes bedeutet als: „Am deutschen Wesen soll die Klimapolitik, die Finanzpolitik und die Migrationspolitik genesen“. Nichts gelernt aus der Non-Vogelschiss-Periode! Oder vielleicht doch? Dann allerdings wohl das falsche!

