„Whisky-Vikar“ Wolfgang Rothe hält Priesterweihen für ein schattenhaft dunkles Ereignis!

(Michael van Laack) Wolfgang F. Rothe ist ein komischer Heiliger, um das ebenso salopp wie nichtzutreffend zu formulieren. Denn zumindest heilig ist an ihm nichts, wenn man ihn an seinen Worten und äußerlich sichtbaren Taten misst. Er ist römisch-katholischer Priester und Kirchenrechtler. In den Medien wurde er erstmals bekannt, als er sogenannte Whisky-Exerzitien durchführte. Spiritualität plus Spiritus. Eine eigenwillige – aber zweifellos finanziell einträgliche – Form, zu missionieren.

Neuerdings machte er als einer der Wortführer der Aktion #liebegewinnt auf sich aufmerksam, als er öffentlichkeitswirksam gegen den Willen Roms homosexuellen Paaren den Segen spendete und billigend in Kauf nahm, dass er für diese Aktion nicht nur von Kommunisten und Sozialisten Applaus erhielt, sondern viele diesen Segen als Ersatz für das Ehesakrament betrachteten. Ehesakrament 2.0, wenn man so will.

Priesterweihen sind ein vorübergehender Schatten

Vor einigen Tagen freute sich Rothe u. a. auf seinem Twitter-Profil darüber, dass der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki von einer der postchristlichen Regenbogen-Ideologie verfallenen Düsseldorfer Pfarrgemeinde ausgeladen wurde, wo er die Firmung spenden wollte. – Wenige Stunden zuvor jedoch erhellte dieser Affront gegen den Leiter einer der einflussreichsten Diözesen der Weltkirche Rothes „edles“ priesterliches Antlitz allerdings noch nicht, sondern war umwölkt von Ärgernis. Denn in Rom hatte Kurienerzbischof Georg Gänswein doch tatsächlich 27 Kandidaten zu Priestern geweiht.

Für Rothe ein Skandal, denn diese Priester sind keine Fans seiner Regenbogenkirche, sondern gehören dem konservativen Opus Dei – der bisher einzigen Personalprälatur der Weltkirche – an. Eine Personalprälatur ist eine aus Priestern und Laien bestehende Institution, die unmittelbar dem Papst (dem Heiligen Stuhl) unterstellt ist und z. B. ohne Genehmigung des jeweiligen Ortsbischofs Niederlassungen errichten kann.

Opus Dei und Rom werden mit dem Bösen gleichgesetzt

Deshalb framte Rothe diese Weihe als ein dunkles Ereignis, indem er aus Tolkiens „Herr der Ringe“ ein Zitat wählte, dass vom Vorrübergehen des Schattens und dem Ende Dunkelheit mit Bezug auf die Herrschaft des Oberbösen Sauron (den Tolkien als Symbol für Diktatoren und den Teufel selbst verstanden wissen wollte) spricht.

Rothe setzt hier also die Weihe von Priestern gleich mit einem Ereignis, dass nur möglich ist, so lange das Dunkle und Böse herrscht. Diesen einem Priester unwürdigen Tweet habe ich auf Twitter wie folgt kommentiert: „Halten Sie sich für einen Lichtbringer, Herr Rothe? Die meisten, die es vor ihnen taten, endeten in der Apostasie. Priesterweihen bezeichnen nur Feinde Christi als dunkles Ereignis. Deshalb bleibt nichts anderes, als Ihren Fans mit Gandalf zuzurufen: ‚Fly, you fools!‘ [Flieht, Ihr Narren!]“

Will die Kirche keinen Schaden leiden, muss sie handeln!

Und ich möchte hier anfügen: Priester wie Wolfgang Rothe tragen nur Streit, Begehrlichkeiten, Unzufriedenheit und Spaltung in die Reihen der Gläubigen und die Kirche als Institution. Sie geben Teile der Kirche der Lächerlichkeit preis. Wer solche reißenden Wölfe als Priester in seinen Reihen duldet, muss sich nicht wundern, dass in den Kirchen des Westens immer mehr Menschen der Institution den Rücken kehren. Das Schlimmste daran: Menschen wie Rothe werden nicht freiwillig gehen. Und wirft man sie raus (laisiert sie) werden sie für die MSM und das linksgrünversiffte innerkirchliche Laienräte-System zu Martyrern. So oder so richten sie also Schaden an. Aber besser, sie tun es extra ecclesiam, als dass sie behaupten können, dem Leib Christi anzugehören und vom Heiligen Geist erfüllt zu sein.

