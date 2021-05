(Michael van Laack) Kinder sollten allen Erwachsenen als Vorbild dienen hinsichtlich ihrer Toleranz, meint LEGO. Deshalb sei frühkindliche Gender-Erziehung sehr wichtig… Aha! Dann traut man beim Spielzeughersteller vielleicht doch nicht so ganz der angeborenen Toleranz gegenüber den 51, 487 oder 5188 Geschlechtern, die diverse Diversity-Wissenschaftler ausfindig gemacht zu haben glauben.

Deshalb wirft LEGO pünktlich zum so genannten „Pride-Month“ im Juni ein pädagogisch äußerst wertvolles Figuren-Ensemble auf den Markt. So wird auch den Kleinsten ermöglicht, gemeinsam mit der LGBTQI-Gemeinde stolz auf deren Vielfalt zu sein, die Gott – an den die meisten der Community ohnehin nicht glauben – gemacht habe. Aber in katholischen und evangelischen Kindergärten wird das Spielzeug gewiss sehr hilfreich sein, um die frühkindliche Gender- und Sexualerziehung politisch korrekt zu fördern.

„Das Set als Ganzes ist in den Farben des Regenbogens gestaltet – also den Symbolfarben der Bewegung für die Rechte der sexuellen Minderheiten.“, belehrt uns das ZDF in seinem Jubelartikel zur neuesten Innovation aus dem Hause Lego. – Ich glaube, ich muss beim nächsten Regenbogen, den ich sehe, endlich mal richtig hinschauen. Denn schwarze, braune oder weiße Streifen habe ich bisher noch nicht erblickt.

Thank you @LEGO_Group for teaching kids that we must be strictly categorised according to group identity.✊

But could you please add a feature that gives the child an electric shock if it attempts to remove a figure from its designated lane?#EveryoneIsAwesome #SeparateButEqual pic.twitter.com/4eU06LSgw1

— Titania McGrath (@TitaniaMcGrath) May 21, 2021