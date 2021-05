(Michael van Laack) Sein Leben und vor allem sein beruflicher Werdegang war das, was heute die Gesellschaft sein will: Bunt und schillernd. Allerdings in einem ganz anderen Sinn. Gestern ist Karl-Günther von Hase – sowohl Träger des „Ritterkreuzes zum Eisernen Kreuz“ als auch des „Großen Verdienstkreuzes mit Stern und Schulterband der Bundesrepublik Deutschland“ – im Alter von 103 Jahren verstorben.



Militärische Karriere in den Genen

Als Sohn des schlesischen Großgrundbesitzers und preußischen Majors a. D. Günther von Hase war ihm eine militärische Karriere zwar nicht bereits in die Wiege gelegt, aber doch naheliegend. Über verschiedene Stationen stieg er 1943/44 in der Heeresleitung auf und wurde als Major Erster Generalstabsoffizier (Ia) unter dem General der Infanterie Joachim Witthöft in der Operationszone Alpenvorland.

Nachdem das Attentat von Claus Schenk Graf von Stauffenberg gescheitert war, an dem sein Onkel Paul von Hase indirekt im Kreis des Widerstandes beteiligt war wurde von Hase an die Ostfront strafversetzt und zur Verteidigung der Festung Schneidemühl in Polen abkommandiert. Dort geriet er in Kriegsgefangenschaft und konnte erst 1949 in die neue Republik zurückkehren.

Diplomat, politischer Akteur, ZDF-Intendant

1950 begann seine diplomatische Karriere, auf deren Höhepunkt von Hase als Ministerialdirektor Leiter der Politischen Abteilung West wurde, die Referate NATO, Verteidigung, Großbritannien, USA, Mittel- und Südamerika und Afrika südlich der Sahara zuständig war. Dort befand er sich also in einer Schlüsselposition.

1962 begann seine kurze politische Karriere. Vielen älteren Mitbürgern dürfte er noch als Regierungssprecher unter Konrad Adenauer, Ludwig Erhard und Kurt Georg Kiesinger bekannt sein. Nach dem Regierungswechsel zu Willy Brandt kehrte von Hase in den diplomatischen Dienst als deutscher Botschafter in England zurück, bevor er von 1977 bis 1982 auf ausdrücklichen Wunsch der CDU – die damals noch das C im Parteinamen verdiente – als Intendant des ZDF zurückkehrte. Dieses Amt übte er von 1977-1982 aus.

Gestern nun ist diese lange und an Höhepunkten nicht lange Erdenleben zu Ende gegangen. Und so müssen wir uns vom bis dato ranghöchsten noch lebenden ehemaligen Soldaten der deutschen Wehrmacht verabschieden, der für sein Vaterland auch nach dem Krieg über viele Jahrzehnte verdienstvoll, stets die Demokratie verteidigend und das Grundgesetz hochachtend, tätig war.

Er ruhe in Frieden!

***

