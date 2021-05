(Michael van Laack) Grün, Grüner, Söder! Daran hatten wir uns in den letzten Monaten ja schon gewöhnt. Doch seit der bayerische Ministerpräsident bei der Kanzlerkandidatur das Nachsehen hatte, glaubt er wohl nicht mehr an eine grüne Bundesregierung unter Führung der Unionsparteien. Deshalb zieht er nun überdeutlich jene Strategie vor, die er gegenüber der AfD im letzten bayerischen Landtagswahlkampf erfolglos angewandt hat: Das Original kopieren, um so Stimmen zu gerieren.

Um dieses Ziel zu erreichen, schreckt Söder nun nicht einmal mehr vor abstrusesten Vergleichen und Schwarzmalerei zurück, wie dieser Tweet zeigt:

Klimaschutz daheim. Der Klimawandel ist nach Corona die nächste pandemische Herausforderung. Wir wollen in Bayern voran gehen und bis 2040 klimaneutral sein. Moore sind dafür die besten natürlichen CO2- und Wasserspeicher. pic.twitter.com/suM5Yw80gb — Markus Söder (@Markus_Soeder) May 4, 2021

Ohne Kernkraft, ohne Kohle, ohne Öl und ohne Gas? Dann viel Spaß!

Der Klimawandel ist eine Pandemie? Ok, bleiben wir kurz einmal in diesem Bild. Während in China, Indien und USA die Corona-Pandemie bekämpft wird und Impfstoffe zur Verfügung stehen, bleiben diese drei Länder auf Jahrzehnte die weltweit größten CO 2 -Produzenten, weil entweder der Wille oder die Möglichkeit zur Energiewende nach germanischem Vorbild fehlt. Warum also will Söder mit Bayern hier plötzlich das sein, was er ansonsten ablehnt: Impfstoffnationalist!

Warum schließt er sich der ökosozialistischen Agenda – die seit Neuestem ja auch vom Bundesverfassungsgericht vertreten wird – an, die Deutschland in einen Arbeiter- und Bauernstaat verwandeln will? In einen Staat, in dem Energieversorgung nicht mehr nachfrage- sondern angebotsorientiert zur Verfügung stehen soll?

Angst fressen nicht nur Seele, sondern auch Söder auf…

Warum stellt er sich plötzlich gegen jene Experten, die vor einem Zusammenbruch der flächendeckenden Energieversorgung in Deutschland innerhalb der nächsten fünf Jahre warnen, weil deutlich mehr abgeschaltet und geschlossen wird, als „nachwächst“ (Windparks, Solarfarmen) und an Atom- und Kohlestrom aus dem benachbarten Ausland (Frankreich, Polen) usw. zugekauft werden kann?

Vermutlich, weil er erkannt hat, dass realistische Energie- und Wirtschaftspolitik von der Generation 18-35 nicht mehr gewünscht wird. Merkels Linksruck trägt nun die wirklich großen wenn auch nicht süßen Früchte. Ihre Strategie, immer mehr grüne und rote Positionen zu assimilieren, führte zu einem erheblichen Glaubwürdigkeitsproblem. Denn die übernommenen Positionen wurden zwar mit dem Mund formuliert und auch zu Papier gebracht, aber kaum umgesetzt.

„Meister“ Söder kapituliert vor dem Zauberlehrling

Doch die Zeit des erfolgreichen Sedierens ist gebracht. Spätestens in der versemmelten Krisenpolitik rund um Corona haben sich viele der jungen Wähler auf die Seiten des Originals geschlagen. Auf die Seite jener, die schon seit einem Jahrzehnt die Apokalypse an die Wand malen und die ökonomisch unsinnigsten Forderungen aufstellen. Und: Viele glauben ihren Heilsversprechen. Dabei werden sie immer offener von den sozialistische unterwanderten deutschen Staatsmedien unterstützt. Auch das muss Söder zur Kenntnis nehmen.

Der Zauberlehrling, der sich fast eineinhalb Jahrzehnte die Politik Merkels stützend jeglichen kritischen Journalismus abtrainiert hat, gilt als von Links sturmreif geschossen. Will Söder nach der Bundestagswahl 2021 politisch überleben, muss er sich so früh wie möglich auf die Seite der neuen Meister stellen. Oder – um ein geflügeltes Wort zahlreicher Politiker während der Migrationskrise zu zitieren: „Ich habe verstanden!“.

Allerdings hat er definitiv nichts verstanden. Denn: Sobald Baerbock Bundeskanzlerin ist, wird sie den Markus aus Bayern als Freund nicht mehr benötigen. Das kann er allerdings nicht mehr sehen, weil er schon zu sehr von dem Virus infiziert ist, das den Klimawandel als Pandemie ausgibt, die nur mit in die Welt exportiertem deutschem Bio-Impfstoff besiegt werden kann.

***

