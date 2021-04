(David Berger) Berlin – arm, aber sexy, Berlin die Partymetropole Europas. Das war einmal. Auch die härtesten Optimisten geben inzwischen zu, dass Berlin – dank der Corona-Maßnahmen – nie mehr das sein wird, was es einmal war. Statt nach Berlin reisen die „Party-People“ aus aller Welt nun nach Minsk in Weißrussland. Und erwecken den Eindruck, als ob es in der Diktatur mehr Freiheitsrechte und daher mehr Party gäbe als in der Bundesrepublik.

Unser Tweet des Tages kommt vom Twitteraccount der Journalistin Aya Velázquez. Die schreibt auf Twitter sozusagen eine Postkarte aus Minsk an die Daheimgebliebenen in Berlin:

„Liebe Grüße aus Minsk/ Belarus! Ich dachte mir, ich spar mir das Trauerspiel am Reichstag heute und gönn mir lieber ein paar Tage Urlaub in der letzten Oldschool-#Diktatur Europas. So geht social distancing auf Weißrussisch. Cheers!“

Liebe Grüße aus #Minsk/ Belarus!

Ich dachte mir, ich spar mir das Trauerspiel am Reichstag heute und gönn mir lieber ein paar Tage Urlaub in der letzten Oldschool-#Diktatur Europas. So geht social distancing auf Weißrussisch. Cheers! 🍺#BelarusThread pic.twitter.com/vxmfydiSQS — Aya Velázquez (@aya_velazquez) April 21, 2021

Wenn in einer Diktatur mehr Freiheitsrechte gelten als in Deutschland …

Und weiter: „Bars, Clubs, Restaurants, Geschäfte, Museen, Theater, Kino, Sportstätten, Sauna – alles ist offen. Tagsüber sieht man zwar durchaus Masken in Innenräumen (geschätzt 50/50) ABER ES IST FREIWILLIG!!! Nachts wird gefeiert wie in Berlin noch vor etwas mehr als einem Jahr…

In Minsk geht sogar am Dienstag was. Ich will nichts schönreden, es ist eine Diktatur. Aber Tatsache ist, dass in dieser „echten Diktatur“ aktuell mehr bürgerliche Freiheitsrechte bestehen als bei uns. Keine Pointe.

Glückliche, nicht traumatisierte Kinder

Museen haben geöffnet in Belarus, hier das Minsker #Kriegsmuseum. Sehr zu empfehlen übrigens, ich bin zutiefst bewegt nach dem Besuch. Das Museum besteht erst seit 7 Jahren, ist architektonisch eine absolute Perle und bewahrt das Gedenken aus weißrussischer Sicht.

Schulen haben geöffnet in Belarus, und selbstverständlich müssen die Kinder keine #Maske tragen.

11/ Glückliche, nicht traumatisierte Kinder, die sich beim Museumsbesuch an den Händen halten dürfen. ❤ #Minsk pic.twitter.com/CgbLT0ZiLP — Aya Velázquez (@aya_velazquez) April 21, 2021

***

Hier können Sie „Philosophia Perennis“ unterstützen: Mit einem Klick über

PAYPAL

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: PP