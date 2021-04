(Michael van Laack) Wer stoppt endlich diesen Mann? Wie kann die SPD zulassen, dass er täglich weite Teile der Bevölkerung mit seinen Endzeitvisionen verunsichert und zahlreiche Bürger so in Angst und Schrecken versetzt, dass sie befürchten, sie könnten sich bei sich selbst anstecken, wenn sie ohne Maske ihren Spiegel küssen? Was treibt Merkel an, dass sie diesen Propheten des Todes weiterhin in ihrem engsten Beraterstab duldet?

Ihm schenkt man augenscheinlich nur aus ideologischen Gründen Gehör, lässt ihn schalten und walten, wie ihm beliebt. In dieser Woche soll die den Föderalismus aushebelnde und mit dem Grundgesetz unvereinbare vierte Novelle des Infektionsschutzgesetzes durch Bundestag und Bundesrat getrieben werden. Damit auch die Bürger diese Maßnahmen weiterhin mittragen, bedarf es täglich mehrere Dosen Angst und Schrecken. Die liefert Lauterbach gerne.

Das Dogma von der Unfehlbarkeit der Bundeskanzlerin

Statt sich mit Lauterbachs farbbeklecksten Auto sollten die Hauptstadtjournalisten sich mit dieser Strategie befassen. Die Lockdown-Politik wandelt sich Woche mehr und mehr zu einer politischen Ersatzreligion, die Gläubige und Ungläubige wie Christus am Tag seiner Wiederkunft voneinander scheidet. Wer der Kanzlerin und Lauterbach nicht glaubt und folgt, wird in die Corona-Hölle gestoßen. Wer brav folgt, dem wird das baldige selig machende Impfparadies versprochen.

In den vergangenen 48 Stunden hat Lauterbach deshalb noch mal ein paar Schippchen draufgelegt. Heute nun prophezeit er 10.000 Tote im Bereich der 40- bis 60-jährigen, wenn man seinem und der Kanzlerin Willen auf dem Weg in den harten Lockdown mit Ausgangssperren nicht folgt.

(1) Diese Grafik aus Israel zeigt, was vor uns liegt . Ziemlich klar ist, dass die Covid Impfung sowohl die Fallzahlen als auch die Sterblichkeit stark senken, wenn mehr als 50% der Bevölkerung Erstimpfung haben. Das erreichen wir Ende Mai. Es fehlen also noch 6 Wochen. Was tun? pic.twitter.com/Ev29i9dZCk — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) April 18, 2021

(3) Viele Politiker scheuen eine konkrete Auseinandersetzung mit der Zahl der zu erwartenden Opfer bei einem zu soften Lockdown. Die Demonstranten gegen den Lockdown sieht man, die Opfer einer schwachen Politik bleiben anonym, selbst wenn sie sterben. Für sie müssen wir kämpfen. — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) April 18, 2021

Große Nöte werden kleingeredet

Dieser Appell eines Inhumanen an die Humanität, an Mitgefühl und Empathie, an Solidarität und Opferbereitschaft ist unerträglich. Zehntausende Existenzen werden in diesen Wochen vernichtet. Bei nicht wenigen wird das berufliche Lebenswerk zerstört und in den nächsten Jahren in Alkohol und Selbstmord enden, in zerrütteten Ehen und auch dem völligen Vertrauensverlust in den Staat als Fürsorger.

Gleiches gilt für die Kinder und Jugendlichen, die nicht nur die Sorgen und Nöte der Eltern mitbekommen, sondern ihr eigenes schweres Paket auf die Seele gelastet bekommen, de sich nicht oder zumindest nicht rasch davon erholen wird. Beziehungsunfähigkeit dürfte die schlimmste psychologische Folge dieses „Hin- und Her-Lockdowns“ und der medialen Indoktrination auch junger Menschen sein.

(2) Bei jedem dieser 300 Toten pro Tag stehen zum Schluss Kinder, Partner oder Eltern am Bett. Jedes mal geht eine kleine Welt verloren. Und wir reden über Spaziergänge nach 21 Uhr. — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) April 16, 2021

Wir brauchen eine neue Güterabwägung

Deshalb, so hart das manchem jetzt auch in den Ohren klingen mag – auch vor dem Hintergrund, dass ich den ersten Lockdown-Monaten 2020 die Regierungspolitik verteidigt habe und auch jetzt noch den Schutz vulnerabler Gruppen für möglich und notwendig halte: Wir brauchen eine Güterabwägung. Welcher Schaden ist auf die Dauer für die Gesamtgesellschaft der größere. Sicherlich spielen hier auch philosophische und ethische Fragen hinein, aber nicht nur.

Vor allem psychologische und wirtschaftliche. Denn was nutzt uns am Ende das Bewusstsein, vielleicht den ein oder anderen vor einer Infektion bewahrt zu haben, wenn wir in wenigen Jahren finanziell und sozial zusammenbrechen in vielleicht eineinhalb Jahrzehnten ein Gesundheitssystem, das nicht einmal mehr auf dem Level dessen liegt, was wir in diesen Monaten z. B. in den USA, Italien oder Portugal gesehen haben.

