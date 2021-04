Anschlag auf das Kapitol: Schwamm drüber, weil ein junger schwarzer Islam-Versteher der Täter ist!

(Michael van Laack) Gestern gab es für zwei oder drei Stunden helle Aufregung bei CNN und anderen Haus- und Hof-Sendern von Joe Biden und Kamala Harris. So auch in der ARD und im ZDF. Ein Fahrzeug war in die Absperrung vor dem Kapitol gerast. Der Angreifer tötete dabei einen Polizisten, verletzte einen weiteren schwer, attackierte dann weitere Beamte mit einem Messer und wurde erschossen.

CNN und andere vermuteten, es sei wohl wieder einer dieser Trump-Fanatiker und Vertreter der „White Supremacy“ gewesen. Als dann ein Schwarzer mit Präferenzen für den Islam als Täter genannt wurde, wurde es schlagartig ruhig.

Während ARD und ZDF ihre Artikel nicht um die neuen Informationen ergänzten, sondern so taten, als gäbe es keine neuen Erkenntnisstände (erst heute vormittag gab es zaghafte Ergänzungen), reagierten andere MSM mit den üblichen Reflexen. Das alles habe keinen politischen oder rassistischen Hintergrund. Als Green auf seiner Facebook-Seite davon gesprochen habe, die Regierung sei der gefährlichste Feind der Schwarzen, habe er das getan, weil andere psychische Störungen ihn schwer belasteten. Ein politischer Hintergrund sei vollkommen ausgeschlossen.

EXCLUSIVE: The man who rammed a car into Capitol Police, killing one, has been identified as Noah Green. Green was armed w/a large blade when he was shot dead. He identified as a follower of the black nationalist Nation of Islam movement.

FB has immediately deleted his profile. pic.twitter.com/erLNdob8ld

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) April 2, 2021