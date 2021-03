(Michael van Laack) Als Mandatsträger zu einem anderen Thema eine Rede im Bundestag oder den Landtagen halten, kommt häufiger vor, als manche vermuten würden. So gesehen stellt Markus Pretzells gestrige Rede im Landtag von Nordrhein-Westfalen nichts Außergewöhnliches dar. Doch hatte er nicht das Ziel, ein aus seiner Sicht nicht ausführlich genug beackertes aktuelles politisches Thema aufzurufen, sondern einzig und allein, der AfD insgesamt und Prof. Dr. Jörg Meuthen im Besonderen massiven Schaden zuzufügen.

Aktuelle Stunde zu Transparenz anlässlich eines Maskendeals

Der traditionsreiche Textilhersteller van Laack mit Stammsitz in Mönchengladbach und der Sohn des amtierenden Ministerpräsidenten. Ein Masken-Deal, in den auch Laschet senior verwickelt war? Gab es für einen der Beteiligten finanzielle oder sonstige Vorteile? Das alles ist möglicherweise noch nicht ausreichend aufgeklärt und wurde im Landtag schon mehrfach kontrovers diskutiert.

Marcus Pretzell – ehemaliges FDP-Mitglied, dann bis September 2017 Mitglied der AfD und für diese zuvor als Spitzenkandidat in den Landtag von NRW eingezogen, danach Mitglied der „Blauen Partei“ um seine Gattin Frauke Petry. Pretzell – nach Auflösung der Partei wegen Erfolglosigkeit nun fraktionsloses Mitglied des Landtags – nutzte am gestrigen Freitag das Podium zu einer Rede, die vermutlich den Auftakt zu einer Generalabrechnung mit seinen einstmaligen Förderern bilden soll.

Behauptungen ohne Substanz

Vorwürfe gegen Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Alice Weidel (ohne ihren Namen ausdrücklich zu erwähnen) und andere, die entweder mit Fragen verbunden wurden oder unbelegt blieben. Bis auf die Wahlkampfhilfe für Jörg Meuthen 2016, die dieser aber nicht zu seiner eigenen Bereicherung verwendet, sondern im Dienst der Partei investiert hat, wie er seinerzeit selbst einräumte: „Es waren gerundet für Inserate 27.000 Euro, für Flyer 17.000 Euro, für Plakate 41.000 Euro und für Grafik 5000 Euro.“

Seit Monaten ist ein Heer von Investigativen von NDR, WDR, t-online und „Correctiv“ damit beschäftigt, weitere Belege für Bereicherung und illegale Zuwendungen zu finden. Bislang erfolglos. Auch Frauke Petry stocherte vor einigen Wochen nur um Nebel und machte in einem als Enthüllungsbericht angekündigten Interview unbelegte Angaben. Gleiches tat nun gestern Marcus Pretzell. Allerdings nicht als Privatmann, sondern als Landtagsabgeordneter, der Immunität genießt.

Korruptionsvorwürfe gegen Meuthen

Also ob all das nicht genug wäre, legte Pretzell dann auf Twitter nach. Weiterhin belegt er nichts, sondern stellt lediglich Anschuldigungen in den Raum und reagiert mimosenhaft, wenn er wegen seines Runs scharf kritisiert wird:

Ich denke, dass Sie es sein werden, der Beweis antreten muss. Denn noch gilt in Deutschland keine Beweislast-Umkehr. Vielleicht sollte ich einfach mal behaupten, Chrupalla, Gauland oder Weidel hätten Ihnen einen Umschlag übergeben! Gäbe es von Ihnen als Antwort dann eine EV? — Philosophia perennis (@Aquinate2) March 26, 2021

Und weiter:

Ihre Immunität wird Sie nicht schützen, Herr Pretzell. Auch wenn sie vielleicht glauben sollten, dass Ihre mehr als nur mäßig entstellten Wahrheiten im Landtag durch Ihren Status juristisch unangreifbar sind. Nun gilt #WirWerdenSieJagen – auf dem Rechtsweg, versteht sich! — Michael van Laack (@M_van_Laack) March 26, 2021

Und heute Morgen nun der eindeutige Korruptionsvorwurf. Unbelegt wohlbemerkt. Pretzell muss auch nichts belegen. Denn er weiß, die MSM werden begierig all die mehr als mäßig entstellte und in Scheinfragen verpackte Wahrheit aufsaugen. So steht er endlich in dem grellen Rampenlicht, dass ihm gebührt, in das ihn möglicherweise ehemalige Parteikollegen der AfD seinerzeit nicht lassen wollte. Es muss Verletzungen gegeben haben. Seine Person oder vielleicht auch seine Gattin Frauke Petry betreffend. Ansonsten ist der Hass nicht zu erklären.

Weil @Joerg_Meuthen und ich wissen, dass er korrupt ist. Das ist also belanglos.

Die Öffentlichkeit gehört darüber informiert. https://t.co/hM0Kz4gpqR — Marcus Pretzell (@MarcusPretzell) March 27, 2021

Mimosenhaft!

Er hat das Recht, jeden zu beschuldigen, den er zu beschuldigen beliebt. „Verklagt mich doch, dann erzähle ich noch mehr Geschichten“, scheint die Botschaft zu lauten. Austeilen kann Pretzell sehr gut. Doch in rhetorische Fragen und Definitionskonstruktionen verpackte Kritik an ihm: Das geht gar nicht. Das muss juristisch unterbunden werden.

Danke, Sie hören schriftlich. — Marcus Pretzell (@MarcusPretzell) March 27, 2021

Cui bono?

Zum Schluss ein persönliches Wort an den Herrn Landtagsabgeordneten: Wenn Sie all das beweisen können, was Sie gestern und in den Monaten davor stets angedeutet haben, dann legen Sie es bitte endlich auf den Tisch. Ansonsten müsste ich annehmen, dass Ihr Interesse an der Vernichtung der AfD die einzige Motivation ist. Vielleicht aus Enttäuschung, vielleicht aus Rache, vielleicht um im Gespräch zu bleiben.

Aber ganz gewiss nicht, um unserem Land und seinen Menschen zu dienen. Jene, die sich die Hände reiben ob ihrer Andeutungen, stehen politisch dort, wo auch sie – so hoffe ich – unser Vaterland nicht sehen wollen: Links. – Wenn Ihr Gewissen mit Blick auf die AfD ein reines ist; wenn Sie um belegbare Vorgänge wissen sollten, die von öffentlichem Interesse sind; dann, Herr Pretzell legen Sie all das zeitnah auf den Tisch. Gleiches sollte Ihre Gattin tun. Ansonsten wäre es klug, über diese Angelegenheit für immer zu schweigen! Denn so erledigen Sie lediglich das Geschäft der Feinde alles wahrhaft Liberalen, Bürgerlichen und Konservativen.

Bereiten Sie bitte diesem unwürdigen Schauspiel ein Ende! So oder so!

***

Sie lesen gern die Debattenbeiträge und Analysen fernab des Mainstreams, die Ihnen Michael van Laack auf PP bietet?

Dann können Sie sein Engagement hier unterstützen:

Paypal