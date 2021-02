(Michael van Laack) „Neuneinhalb ist ein speziell für Kinder und Jugendliche entwickeltes gesellschaftspolitisches Reportermagazin, das jeden Samstag um 08:20 Uhr auf Das Erste ausgestrahlt wird“ klärt die ARD auf. Für die heute Morgen ausgestrahlte Sendung konnte unser aller Bundesgesundheitsminister für ein „spontanes“ Interview gewonnen werden. In leicht verständlicher Sprache erklärt er der jungen Generation, was sie in den nächsten Monaten erwartet.

Wie lange noch, Herr Spahn?

Diese Frage stellten einige ältere Kinder im Vorspann. Spahns Antwort so vage und deshalb klar wie immer: „Tja, ich kann leider nicht mit ’nem Datum sagen. Unser Ziel ist, dass wir im Sommer alle impfen können und dann auch wieder mehr Alltag wie früher – ‚früher‘ ist jetzt auch schon ein Jahr her immerhin – möglich machen.“

Kein Kindergeburtstag vor dem Sommer!

Auf die Frage des Reporters, was als nächstes geöffnet wird: „Also ich kann jetzt nicht sagen, was als nächstes kommen wird“. Auf jeden Fall werde man mehr Geschäfte aufmachen, denn da habe man ja gute Möglichkeiten, Infektionen zu reduzieren (Oh!). „Teamsport wird noch ein bisschen dauern. Und richtig große Partys feiern… ob‘s jetzt Kindergeburtstag ist oder das große Rockkonzert, das wird tatsächlich mindestens noch bis Sommer dauern!“

Im weiteren Verlauf betonte Spahn dann allerdings, dass ihm Entscheidungen, die Kinder betreffen mit am schwersten gefallen seien. Also z.B. die Schließung der schulen. Auch bedauerte er, dass viele Kinder psychisch auffällig geworden seine. – Na ja da muss man halt durch in Pandemiezeiten, oder? Die Opfer bringen die Kids sicherlich gerne.

Spahn stimmt auf Ausfall des Sommerurlaubs ein

„Ich tue alles dafür das möglichst viele [dann] zumindest ein Eis in der Hand haben können und ihren Sommer genießen können. Ob alle schon wieder quer durch Europa reisen MÜSSEN, weiß ich nicht. … Daran arbeiten wir hier Tag und Nacht. Aber ich kanns halt nicht versprechen.“

Damit wir „unser normales Leben“ zurückbekommen könnten müssten so viele geimpft sein, dass „dieses Virus fast keine Chance mehr hat.“ Wir müssen uns halt noch etwas gedulden… Oder etwas länger… Oder so – Irgendwann allerdings wird dann alles wieder gut. denn darauf hat Spahn am Ende dem Interviewpartner stellenvertretend für alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland den Fuß gegeben. Und Spahn bricht bekanntlich nie seine versprechen!

Hier noch der Link auf diese „neuneinhalb“-Sendung. Spahns Ausführungen sind über die erste Hälfte der Sendung verteilt

***

Sie lesen gern die Debattenbeiträge und Analysen fernab des Mainstreams, die Ihnen Michael van Laack auf PP bietet?

Dann können Sie sein Engagement hier unterstützen:

Paypal